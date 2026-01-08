Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 30-Jähriger nach Verdacht des Ladendiebstahls festgenommen; Falscher Handwerker erbeutete Bargeld; Unbekannter entriss Kreditkarte: Zeugensuche!; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. 30-Jähriger nach Verdacht des Ladendiebstahls festgenommen - Offenbach

(me) Er steht im Verdacht, mit zwei bislang unbekannten Männern am Mittwochnachmittag mehrere Drogerieartikel geklaut zu haben. Laut den bisherigen Ermittlungen habe das Trio gegen 16.10 Uhr den Laden in der "Große Marktstraße" (10er-Hausnummern) betreten. Im weiteren Verlauf sollen zwei der drei Personen mehrere Artikel aus deren Verpackungen genommen und in ihre Jackentaschen gesteckt haben, während der Festgenommene offenbar Schmiere stand. Beim Versuch, das Geschäft im Anschluss daran wieder zu verlassen, konnten Mitarbeiter den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er musste die Ordnungshüter anschließend mit auf das Revier begleiten. Zu seinen beiden Begleitern liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor:

Täter 1:

- etwa 30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß - dickliche Statur und schwarzer Vollbart - trug dunkle Kleidung und schwarze Wollmütze

Täter 2:

- circa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß - sportliche Statur sowie braune Haare - trug dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Falscher Handwerker erbeutete Bargeld - Offenbach

(me) Er müsse den Wasserdruck testen: Unter diesem Vorwand gelangte ein bislang unbekannter und offensichtlich falscher Handwerker in die Wohnung einer älteren Dame in der Friedhofstraße (60er-Hausnummern). Gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin. Gutgläubig ließ die Bewohnerin den etwa 40 Jahre alten und circa 1,80 Meter großen Mann in ihre Wohnung. Im weiteren Verlauf nahm der Gauner offenbar in einem unbeobachteten Moment mehr als 2.000 Euro Bargeld an sich und verschwand wieder. Der Betrüger soll eine dunkle Latzhose getragen haben. Auch die restliche Kleidung habe nach Arbeitskleidung ausgesehen. Besonders in Erinnerung blieben der Bestohlenen die auffällig wenigen Zähne des Mannes und sein allgemein ungepflegtes Erscheinungsbild. Die Kripo aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Unbekannter entriss Kreditkarte: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Er fragte zunächst nach Kleingeld, im nächsten Moment entriss der Unbekannte der 71 Jahre alten Frau aus Mühlheim am Main ihre Kreditkarte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines Raubdelikts und sucht nach Zeugen. Die Mühlheimerin befand sich am Mittwochabend, gegen 20.45 Uhr, in der "Kleine Markstraße" im dortigen Parkhaus am KOMM-Center. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Unbekannte auf die 71-Jährige zu und bat diese um Kleingeld. Nach der Aushändigung habe sich die Rentnerin zum Parkautomaten begeben, um dort mit ihrer Kreditkarte das Parkticket zu bezahlen. Als sie vor dem Automaten stand sei der Täter erneut auf sie zugekommen und habe ihr letztlich die Kreditkarte entrissen. Mit der Beute rannte der 18 bis 20 Jahre alte Räuber davon. Er trug schwarze Oberbekleidung mit einer weißen Kapuze und hatte vermutlich weiße Handschuhe an. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Nach versuchtem Fahrraddiebstahl: Schnelle Festnahme der Polizei - Neu-Isenburg

(me) Versuchter Diebstahl und Sachbeschädigung: So lauten die Vorwürfe gegen einen 28-Jährigen, der am frühen Donnerstagmorgen versucht hatte, ein Damenrad zu entwenden. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Mann um kurz vor 3 Uhr mit einem Schneidewerkzeug versucht haben das Schloss eines blauen Rades zu überwinden und sei gerade im Begriff gewesen dieses hierdurch zu entwenden, als dieser durch einen Zeugen auf frischer Tat ertappt und angesprochen wurde. Daraufhin habe er von dem Zweirad abgelassen und sei geflüchtet. Herbeigeeilte Polizeibeamte nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den jungen Mann, begünstigt durch die Witterungsverhältnisse und die hierdurch zurückgelassenen Schuhabdruckspuren, zügig ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige musste die Ordnungshüter für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf die Station begleiten.

Offenbach, 08.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

