Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geldbeutel aus Handtasche geklaut: Zeugensuche der Polizei; Auffahrunfall: Eine Person leicht verletzt; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Geldbeutel aus Handtasche geklaut: Zeugensuche der Polizei - Maintal

(me) Während ihres Einkaufs wurde einer Seniorin am Mittwoch das Portemonnaie aus ihrer Handtasche stibitzt. Gegen 12 Uhr betrat die Dame den Lebensmittelmarkt im Dörnigheimer Weg (einstellige Hausnummern). In den nächsten 30 Minuten klaute ein bislang unbekannter Langfinger den Geldbeutel aus der Handtasche der Frau, welche diese in ihrem Einkaufswagen verstaut hatte. Mit der Beute im Wert von rund 150 Euro machte sich der Ganove im Anschluss daran auf und davon. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich auf der Polizeistation in Maintal (06181 4302-0).

2. Auffahrunfall: Eine Person leicht verletzt - Wächtersbach

(me) Eine Leichtverletzte und drei beschädigte Autos sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls von Mittwochvormittag. Kurz nach 11 Uhr fuhren alle drei Beteiligten hintereinander auf der Frankfurter Straße aus Bad Soden-Salmünster kommend in Richtung Wächtersbach. Aufgrund von Rückstau musste die vorausfahrende Mercedes-Lenkerin abbremsen. Die hinter ihr fahrende 66-Jährige erkannte dies gerade noch rechtzeitig und kam ebenfalls zum Stillstand. Ein 66-jähriger Opel-Lenker schaffte dies nicht mehr und fuhr auf den vor ihm befindlichen Golf Plus auf. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW zusätzlich auf den CLA geschoben. Der entstandene Schaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Die Golf-Lenkerin zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Zeugen setzten sich bitte mit der Polizeistation in Gelnhausen (06051 827-0) in Verbindung.

3. Polizei führte Verkehrskontrollen durch: Handy- und Geschwindigkeitsverstöße geahndet - Bad Orb / Bad Soden-Salmünster

(fg) In Bad Orb und Bad Soden-Salmünster führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte am Mittwoch Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt, unter anderem in den Bereichen Handynutzung, Geschwindigkeitsüberschreitungen und Fahrzeugmängel. Zudem waren sechs Verkehrsteilnehmer ohne Sicherheitsgurt unterwegs. Über den Vormittag wurden insgesamt 53 Fahrzeuge und 54 Personen kontrolliert. Die Ordnungshüter standen in Bad Orb an der Kreisstraße 890 (Villbacher Straße, in Höhe einer Kita) und in der Ludwig-Schmank-Straße. In Bad Soden-Salmünster wurden die Fahrzeuge in der Spessartstraße in Höhe einer dortigen Unterführung herausgelotst.

Besonders die Nutzung von Handys am Steuer stellt eine erhebliche Gefahr dar; in der Spessartstraße waren am Mittwochvormittag neun Verkehrsteilnehmende unter der Nutzung eines Mobiltelefons unterwegs. In Zeiten winterlicher Straßenverhältnisse mit Eis und Schnee erhöht sich das Unfallrisiko durch Ablenkung erheblich. Bereits geringste Unaufmerksamkeit kann fatale Folgen haben, besonders bei den derzeit widrigen Witterungsbedingungen.

Die Polizei warnt deshalb dringend davor, während der Fahrt das Handy zu nutzen. Auch kleine Ablenkungen können die Reaktionszeit verzögern und zu schweren Unfällen führen. Autofahrer sollten sich stets auf die Straße konzentrieren und bei Bedarf sicher anhalten, um ihr Handy zu verwenden. Auf die Kontrollierten kommen nun entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu.

4. Goldfarbener Hyundai und Fahrer gesucht - Bad Orb

(me) Circa 70 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hellgraues Haar, Brille mit goldenem Gestell: So lautet die Beschreibung eines bislang unbekannten Beteiligten eines Verkehrsunfalls von Mittwochmorgen. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren der Unbekannte und ein Ford Transit-Lenker offenbar gleichzeitig auf einem Kundenparkplatz in der Gewerbestraße (einstellige Hausnummern) rückwärts und stießen gegeneinander. Im weiteren Verlauf soll es zu einem kurzen Gespräch gekommen sein, bevor der Mann mit einem augenscheinlich goldfarbenen Hyundai, möglicherweise einem i10, vom Parkplatz davonfuhr. Die Polizei aus Bad Orb sucht nun nach Zeugen der Kollision. Diese melden sich bitte auf der Wache der Station (06052 9148-0).

5. Versuchter Einbruch in Wohnmobil: Wer hat etwas beobachtet? - Sinntal

(me) Ganoven hatten es in der Schubertstraße (einstellige Hausnummern) offenbar auf den Inhalt eines Wohnmobils oder möglicherweise sogar das Gefährt selbst abgesehen. Die Langfinger versuchten mutmaßlich mit einem Werkzeug das Schloss der Fahrertür zu überwinden, was ihnen augenscheinlich nicht gelang. Allerdings beschädigten sie dieses dabei dermaßen, dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Einbruch wurde am Mittwoch, gegen 16.40 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei aus Hanau hat den Fall übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen können sich über die Rufnummer 06181 100-123 bei den Ermittlern melden.

Offenbach, 08.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell