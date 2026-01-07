POL-OF: Gut aufgepasst: Ermittlungen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls
Freigericht (ots)
(me) Dank des gut geschulten Auges einer Mitarbeiterin eines Drogeriehandels konnte der Diebstahl von Artikeln im Wert von etwas mehr als einhundert Euro am Dienstag noch verhindert werden. Gegen 14.15 Uhr erschien eine 36-Jährige an der Kasse des Ladens in der Raiffeisenstraße in Somborn und legte verschiedene Waren auf das Kassenband. Beim Einscannen der Ware wurde die Angestellte dann stutzig. Offenbar hatte die Kundin die Verpackungen getauscht. Nun befanden sich augenscheinlich deutlich teurere Artikel in den Kartons und Hüllen der Eigenmarke der Drogerie. Die Dame wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und musste anschließend mit auf die Station nach Gelnhausen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.
Offenbach, 07.01.2026, Pressestelle, Felix Geis
