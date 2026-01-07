PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisste Jugendliche ist wieder da

Klein-Krotzenburg / Lindenfels (Südhessen) (ots)

(me) Die seit dem Wochenende vermisste 13-Jährige ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

Offenbach, 07.01.2025, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

