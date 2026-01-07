POL-OF: Vermisste Jugendliche ist wieder da

Autobahn 45 / Hammersbach (ots) - (lei) Ein Fahrzeugbrand mit enormer Rauchentwicklung hat am Dienstagnachmittag Feuerwehr und Polizei auf die Autobahn 45 ausrücken lassen. Dort stand ab 12.30 Uhr in Höhe von Hammersbach ein Wohnmobil in Flammen. Die Fahrerin, die mit dem Fahrzeug in Richtung Langenselbold unterwegs war, bemerkte während der Fahrt plötzlich einen ...

