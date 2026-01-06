Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ford Transit aufgebrochen und ausgeräumt; Zeugensuche nach Vandalismus an Briefkasten

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ford Transit aufgebrochen und ausgeräumt - Offenbach

(me) Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, die möglicherweise im August-Bebel-Ring (20er-Hausnummern) eine Beobachtung gemacht haben. In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 13.15 Uhr, hatten es Gauner auf den Inhalt eines Transporters abgesehen. Mutmaßlich durch das Einschlagen der Seitenscheibe gelang es bislang unbekannten Tätern den Ford Transit zu öffnen und nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Mit mehreren Gartengeräten im Wert von mehr als 6.000 Euro verschwanden die Langfinger wieder. Die Kripo aus Offenbach ermittelt nun und nimmt Hinweise unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

2. Zeugensuche nach Vandalismus an Briefkasten - Mühlheim am Main

(me) Unbekannte beschädigten mutmaßlich mit einem pyrotechnischen Gegenstand den Briefkasten einer Schule in der Heinestraße (50er-Hausnummern). In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 7.30 Uhr müssen die Übeltäter das Postbehältnis geöffnet und hiernach wohl einen Böller oder ähnliches in diesem platziert haben. Als dieser hochging, richtete er einen Schaden von etwa 200 Euro an. Die Polizei aus Mühlheim sucht nun nach Zeugen. Diese melden sich bitte telefonisch über die Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache.

Offenbach, 06.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell