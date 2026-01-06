Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnmobil stand in Flammen: Technischer Defekt wird vermutet

Autobahn 45 / Hammersbach (ots)

(lei) Ein Fahrzeugbrand mit enormer Rauchentwicklung hat am Dienstagnachmittag Feuerwehr und Polizei auf die Autobahn 45 ausrücken lassen. Dort stand ab 12.30 Uhr in Höhe von Hammersbach ein Wohnmobil in Flammen.

Die Fahrerin, die mit dem Fahrzeug in Richtung Langenselbold unterwegs war, bemerkte während der Fahrt plötzlich einen seltsamen Geruch, kurz darauf qualmte es, weswegen sie rechts heranfuhr. Sie konnte sich gerade noch retten, ehe das Fahrzeug Feuer fing und letztlich nahezu vollständig ausbrannte.

Die 49-Jährige erlitt leichte Verbrennungen an der Hand, der entstandene Sachschaden wird nach vorläufigen Schätzungen auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die Ursache des Brandes ist noch weitgehend unklar, derzeit wird ein technischer Defekt angenommen.

Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Fahrbahn Richtung Süden vorübergehend vollgesperrt werden, da zwischenzeitlich durch Gasflaschen, die in dem Wohnmobil mitgeführt wurden, Explosionsgefahr bestand. Momentan wird der Verkehr über die linke Spur an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Zum Abtransport des Fahrzeugs wurde eine Spezialfirma angefordert, da Fahrzeugteile aufgrund der Hitze offenbar mit dem Asphalt verschmolzen. Die Abschleppung sowie die Reinigung der Fahrbahn dauern an; wie lange diese Maßnahmen noch erforderlich sind, ist aktuell unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell