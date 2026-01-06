Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Verstöße bei abendlichen Gaststättenkontrollen festgestellt

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Im Rahmen gezielter Kontrollen hat die Polizei am Montagabend mehrere Gaststätten im Stadtgebiet von Neu-Isenburg überprüft. Ziel der Maßnahmen war es, die Einhaltung gaststättenrechtlicher Vorgaben sowie der Bestimmungen des Jugendschutzes zu kontrollieren. Die Überprüfungen fanden in der Zeit zwischen 22 Uhr und kurz nach Mitternacht statt und wurden von Beamtinnen und Beamten der örtlichen Polizeistation mit Unterstützung der Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste durchgeführt.

Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte neun Lokale und Bars in Augenschein und kontrollierten dabei 62 Personen. Im Verlauf der Kontrollen stellten die Ordnungshüter verschiedene Mängel fest. So wurden unter anderem drei Feuerlöscher mit abgelaufenem Prüfsiegel vorgefunden. Zudem fehlte in drei Fällen die vorgeschriebene Kennzeichnung der Notausgänge. In zwei weiteren Fällen war der gesetzlich vorgeschriebene Aushang des Jugendschutzgesetzes nicht mehr auf dem aktuellen Stand.

Darüber hinaus trafen die Beamten in einem der kontrollierten Betriebe einen 17-Jährigen im Raucherbereich an. Sämtliche festgestellten Verstöße wurden dokumentiert; entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell