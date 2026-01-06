PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Duo sprühte Graffiti in Bahnhofsunterführung

Hanau (ots)

(lei) Nach zwei Graffitisprayern fahndete die Hanauer Polizei am Montagnachmittag rund um den Westbahnhof. Dort hatten die beiden Unbekannten kurz nach 17 Uhr mit blauer und weißer Farbe drei Schmierereien im Bereich einer Unterführung in der Westbahnhofstraße hinterlassen, ehe sie verschwanden. Ein Zeuge hatte sie ertappt und zwischenzeitlich die Beamten verständigt. Die Täter entkamen jedoch. Ermittelt wird nun wegen Sachbeschädigung; dabei bitten die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-120 um weitere Hinweise zu dem Duo, das bislang nicht näher beschrieben werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 06:37

    POL-OF: Listiger Dieb klaute hochwertigen Schmuck

    Langen (ots) - (lei) Hochwertigen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendete ein Trickdieb am Montagmittag bei einer Bewohnerin in der Südlichen Ringstraße (110er-Hausnummern). Indem er vorgab, die Rauchwarnmelder in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen, verschaffte sich der Unbekannte auf listige Weise Zugang zur Wohnung der Seniorin. In der Folge soll er sie abgelenkt und im Schlafzimmer Schmuck aus einer ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 06:36

    POL-OF: Schwarzer Porsche Cayenne weg: Kripo sucht Auto und Zeugen

    Obertshausen (ots) - (lei) Die Kriminalpolizei in Offenbach befasst sich seit Montag mit dem angezeigten Diebstahl eines Porsche Cayenne. Das etwa 100.000 Euro teure Auto, das mit Münchener Kennzeichen (Ziffernfolge 5275) versehen ist, war demnach in der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, in der Laakirchener Straße abhandengekommen. Wie die Unbekannten den Wagen öffneten und starteten, ist noch unklar. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren