POL-OF: Duo sprühte Graffiti in Bahnhofsunterführung
Hanau (ots)
(lei) Nach zwei Graffitisprayern fahndete die Hanauer Polizei am Montagnachmittag rund um den Westbahnhof. Dort hatten die beiden Unbekannten kurz nach 17 Uhr mit blauer und weißer Farbe drei Schmierereien im Bereich einer Unterführung in der Westbahnhofstraße hinterlassen, ehe sie verschwanden. Ein Zeuge hatte sie ertappt und zwischenzeitlich die Beamten verständigt. Die Täter entkamen jedoch. Ermittelt wird nun wegen Sachbeschädigung; dabei bitten die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-120 um weitere Hinweise zu dem Duo, das bislang nicht näher beschrieben werden kann.
