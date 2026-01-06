PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Versuchter Aufbruch eines Staubsaugerautomaten an Tankstelle: Wer kann Hinweise zu den zwei Unbekannten geben?

Offenbach (ots)

(lei) Mit einer Brechstange haben zwei Männer am Montagmorgen versucht, auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bieberer Straße 157 einen Staubsaugerautomaten aufzubrechen. Der Polizei wurde dies gegen 9 Uhr mitgeteilt. Demnach war ihr Ziel wohl das in dem Gerät befindliche Geld. An dieses gelangten sie jedoch nicht, sodass sie ohne Beute verschwanden. Der Sachschaden steht noch nicht fest, die Brechstange wurde sichergestellt. Einer der Diebe war bekleidet mit einer blauen Jeans, einer roten Jacke, einem grauen Kapuzenpullover sowie schwarz-weißen Sneakern. Er führte zudem eine Einkaufstüte mit. Sein Komplize soll etwas größer gewesen sein; er hatte schwarze Haare mit Rasterlocken und trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans, ein Stirnband und schwarze Sneaker. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Offenbach entgegen (069 8098-5100).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

