POL-OF: Listiger Dieb klaute hochwertigen Schmuck
Langen (ots)
(lei) Hochwertigen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendete ein Trickdieb am Montagmittag bei einer Bewohnerin in der Südlichen Ringstraße (110er-Hausnummern). Indem er vorgab, die Rauchwarnmelder in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen, verschaffte sich der Unbekannte auf listige Weise Zugang zur Wohnung der Seniorin. In der Folge soll er sie abgelenkt und im Schlafzimmer Schmuck aus einer Kommode eingesteckt haben. Als die Frau das mitbekam, flüchtete der Fremde fluchtartig aus der Wohnung. Seine Beschreibung: 30 bis 40 Jahre alt, dunkler Teint, schmale Statur, vermutlich dunkle Kappe, schwarze, ärmellose Weste, schwarze Hose. Die Kriminalpolizei bittet nun um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.
