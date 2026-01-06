POL-OF: Schwarzer Porsche Cayenne weg: Kripo sucht Auto und Zeugen
Obertshausen (ots)
(lei) Die Kriminalpolizei in Offenbach befasst sich seit Montag mit dem angezeigten Diebstahl eines Porsche Cayenne. Das etwa 100.000 Euro teure Auto, das mit Münchener Kennzeichen (Ziffernfolge 5275) versehen ist, war demnach in der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, in der Laakirchener Straße abhandengekommen. Wie die Unbekannten den Wagen öffneten und starteten, ist noch unklar. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.
