Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen und Zeugensuche nach rücksichtslosen Fahrmanövern; Kollision und anschließende Flucht: Hinweise erbeten!; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Ermittlungen und Zeugensuche nach rücksichtslosen Fahrmanövern - Hanau / Erlensee

(me) In der Nacht von Sonntag auf Montag wollten sich gleich zwei Fahrzeugführer mit ihren jeweiligen Pkw offenbar nicht von der Polizei kontrollieren lassen.

Zunächst sollte gegen 23.45 Uhr der Lenker eines weißen Golfs mit EU-Kennzeichen auf der Chemnitzer Straße einer Überprüfung unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der bislang unbekannte Fahrer sein Gefährt mehrfach. Neben dem Umfahren zweier Streifenwagen über den Bordstein, wobei ein ausgestiegener Polizeibeamter dem Fahrzeug ausweichen musste, um eine Kollision mit diesem zu verhindern, überfuhr der Flüchtige offenbar unter anderem noch zwei rote Ampeln, bevor er mit seinem Kleinwagen in Richtung Erlensee davonfahren konnte.

Im Rahmen ihrer Suche nach dem Golf-Fahrer fuhren Ordnungshüter der Polizeiautobahnstation gegen 0 Uhr an einem Renault mit HU-Kennzeichen vorbei. Möglicherweise in der Annahme, die Polizei würde nach ihm suchen, soll der 20-jährige Fahrer seinen weißen Clio beschleunigt und hiernach einen bis dato unbeteiligten Hyundai auf der Beifahrerseite überholt haben. Was der Überholende offenbar nicht wusste: Bei den Insassen handelte es sich um Beamte in zivil, welche hiernach ebenfalls die Verfolgung des jungen Mannes aufnahmen. Im weiteren Verlauf gelang es den uniformierten Gesetzeshütern an den beiden Wagen vorbeizuziehen und mit ihrem BMW vor einem Kreisel auf der Leipziger Straße zu halten, um den Renault zu stoppen. Der Renault kam offenbar nicht mehr rechtzeitig vor dem Streifenwagen zum Stehen und kollidierte mit diesem. Der Zivilwagen fuhr in der Folge hinten gegen den Renault. Der Schaden an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf mehr als 20.000 Euro beziffert. Der Heranwachsende musste zur Abgabe einer Blutprobe mit auf die Polizeistation. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Zeugen, aber auch andere Verkehrsteilnehmer, die durch die jeweiligen Fahrmanöver gefährdet worden sein könnten, melden sich bitte beim Polizeirevier in Hanau (06181 100-120) oder der Polizeistation in Langenselbold (06183 91155-0).

2. Kollision und anschließende Flucht: Hinweise erbeten! - Hanau

(me) Eine augenscheinlich nicht ganz eindeutige Verkehrssituation führte am Freitagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autofahrern. Gegen 17.15 Uhr sollen die beiden zunächst hintereinander auf der Frankfurter Landstraße (50er-Hausnummern) unterwegs gewesen sein. Im weiteren Verlauf habe die Toyota-Fahrerin ihre Fahrt verlangsamt, um nach links in eine Parklücke einfahren zu können. Just in diesem Moment soll der BMW-Lenker mit seinem schwarzen X5 überholt haben und hierbei mit dem braunen Verso der 71-Jährigen zusammengestoßen sein. Nach einem kurzen Gespräch habe sich der etwa 35 Jahre alte Mann mit dunklen Haaren vom Unfallort entfernt. Neben weiteren Beobachtern des Unfalls sucht die Polizei aus Hanau insbesondere nach einer Passantin, welche sich offenbar mit dem Fahrer des SUV nach dem Unfall unterhalten haben soll. Diese und weitere Zeugen melden sich bitte telefonisch auf der Wache des Polizeireviers Hanau (06181 100-120).

3. Körperliche Auseinandersetzung: Polizei sucht Zeugen - Hanau

(me) Angespuckt, beleidigt, bedroht und mit einem spitzen Gegenstand verletzt: So lässt sich das Aufeinandertreffen eines Fußgängers mit zwei bislang unbekannten Männern vom frühen Donnerstagmorgen beschreiben. Nach den bisherigen Erkenntnissen trafen sich der 26-Jährige und das Duo gegen 1.10 Uhr offenbar zufällig auf der Nürnberger Straße (10er-Hausnummern). Nachdem der junge Mann durch einen der beiden zunächst bespuckt wurde, folgten ein paar Schimpfworte, die ihn und Familienangehörige betrafen. Im weiteren Verlauf habe ihn sein Begleiter mit einem spitzen Gegenstand an der Schulter verletzt. Hiernach seien die Kontrahenten in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zu den beiden Tätern liegt der Polizei derzeit folgende Personenbeschreibung vor:

Täter 1: - etwa 25 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - kräftige Statur - kurze und dunkle Haare - dunkel gekleidet

Täter 2: - circa 20 Jahre alt - etwa 1,75 Meter groß - schlanke Figur - kurze und braune Haare - schwarz-orange-weiße Strickjacke - schwarze Jogginghose - helle Schuhe

Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120).

4. Nach Ladendiebstahl: Schnelles Handeln führte zur Festnahme von zwei Männern - Hasselroth

(me) Bereits am Mittwoch (31. Dezember 2025) verhalf das schnelle und beharrliche Handeln eines aus Niedermittlau stammenden Mannes zur Festnahme zweier mutmaßlicher Ladendiebe im Alter von 44 und 46 Jahren. Einer der beiden Männer soll zunächst gegen 16 Uhr diverse Waren im Wert von etwa 200 Euro in einem Selbstbedienungsladen in der Taunusstraße eingesteckt und das Geschäft ohne zu bezahlen wieder verlassen haben. Der Zeuge beobachtete dies und verständigte umgehend die Polizei. Gleichzeitig nahm er die Verfolgung auf und konnte so beobachten, wie der Dieb im weiteren Verlauf einen Teil der Ware an einen Komplizen übergab, welcher zuvor abgesetzt gewartet hatte. Auch das zwischenzeitliche Weglaufen in unterschiedliche Richtungen brachte nichts. Das Duo wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ermittelt.

Offenbach, 05.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell