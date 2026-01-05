POL-OF: Grauer Smart beim Einparken touchiert: Wer hat etwas gesehen?; Wer fuhr gegen den schwarzen BMW? Polizei sucht nach Zeugen; Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Grauer Smart beim Einparken touchiert: Wer hat etwas gesehen? - Offenbach

(me) Die Polizei aus Offenbach sucht den Lenker eines mutmaßlich schwarzen Wagens, welcher am Freitag, gegen 12.10 Uhr, einen grauen Smart beim Ein- oder Ausparken beschädigt haben soll. Durch die Kollision entstand an dem Kleinwagen, der in der Feldstraße (10er-Hausnummern) stand, ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß offenbar einfach weiter, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweisgeber melden sich bitte auf dem Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Wer fuhr gegen den schwarzen BMW? Polizei sucht nach Zeugen - Mühlheim am Main

(me) Ein bislang unbekannter Wagenlenker fuhr am Samstag, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr, gegen einen geparkten Kombi und richtete an diesem einen Schaden von über 2.000 Euro an. Der schwarze BMW 535d stand zum Zeitpunkt der Kollision auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Hegelstraße (einstellige Hausnummern). Aufgrund des Schadensbildes passierte der Unfall offenbar beim Ein- oder Ausparken. Zeugen des Zusammenstoßes melden sich auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim (06108 6000-0).

3. Zeugensuche nach Wohnungseinbruch - Langen

(me) Langfinger hatten es offenbar am Sonntag auf den in einer Erdgeschosswohnung gelagerten Schmuck abgesehen. In der Zeit zwischen 17.20 Uhr und 17.45 Uhr öffneten die Gauner gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in die Wohnung in der Berliner Allee (40er-Hausnummern). Beim Durchstöbern von dieser wurden die Diebe fündig und nahmen unter anderem Ketten und Ringe im Wert von mehr als zehntausend Euro an sich. Die Kripo aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234.

Offenbach, 05.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell