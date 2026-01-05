Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme nach Einbruch in Geschäft: Polizeihund spürte zwei Tatverdächtige auf

Hanau (ots)

(lei) Sie sollen gewaltsam in ein Geschäft in der Benzstraße eingedrungen sein und Bargeld sowie Sammelkarten gestohlen haben: Polizeibeamte haben in der Nacht zu Montag zwei tatverdächtige Männer im Alter von 24 und 30 Jahren festgenommen, gegen die nun Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sie kurz vor Mitternacht die Eingangstür zu dem Laden mit 10er-Hausnummer aufgebrochen und den Laden durchsucht haben. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen spürte ein Diensthund kurz darauf in Tatortnähe die beiden Tatverdächtigen auf einem Container auf, wo sie durch Polizisten gestellt wurden. Teile des mutmaßlichen Stehlguts sowie ein Schraubendreher wurden aufgefunden und sichergestellt. Für weitere polizeiliche Maßnahmen mussten beide Männer vorerst mit auf die Dienststelle. Über ihren weiteren Verbleib wird aktuell noch entschieden.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell