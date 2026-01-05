PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht ausgelegter Giftköder: Hund in Behandlung

Wächtersbach (ots)

(lei) Wegen des Verdachts ausgebrachter Giftköder hat die Polizei in Gelnhausen jüngst Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet. Zu dem Vorfall, der bereits am 28. Dezember geschah, hatte eine Hundebesitzerin entsprechend Anzeige erstattet. Demnach war die Frau mit ihrem Vierbeiner an dem Tag auf einem parallel zur B 276 verlaufenden Feldweg zwischen Wächtersbach und dem Freibad Wächtersbach unterwegs, als das Tier etwas fraß. Sie brachte ihn sofort in eine Tierklinik, wo er einen großen Teil dessen, was er zuvor aufgenommen hatte, erbrach.

Nach ersten Erkenntnissen geht man davon aus, dass es sich dabei um mit Rattengift versetztes Hundefutter handelte. Eine Polizeistreife fand an dem Feldweg eine bläulich verfärbte Substanz, die diese Annahme stützte und deren Reste beseitigt wurden. Da der Hund wohl nicht alles erbrochen hatte und sich sein Zustand in der Folge verschlechterte, musste er erneut in tierärztliche Behandlung und ist in der nächsten Zeit auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Die Polizei sucht nun natürlich die verantwortliche Person, die den Köder dort ausgebracht hatte.

Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 07:05

    POL-OF: Unbekannte beschädigten Briefkasten

    Dietzenbach (ots) - (lei) Einen geschätzten Schaden von circa 1.000 Euro haben Unbekannte am Wochenende an einem Einfamilienhaus in der Schmidtstraße (einstellige Hausnummern) hinterlassen, indem sie dort einen Briefkasten regelrecht sprengten. Durch die Explosion flog ein Teil des Briefkastens gegen die Fahrertür eines dort abgestellten Autos, was dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Ob ein Böller oder etwas anders ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 07:00

    POL-OF: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

    Neu-Isenburg (ots) - (lei) Offenbar ohne Beute entkamen Einbrecher, die in der Zeit zwischen Freitag, 11 Uhr und Samstag, 13.30 Uhr, in einen Kindergarten in der Straße "Am Erlenbach" eingedrungen sind. Hierzu hatten die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Dort versuchten sie zudem eine Tür aufzubrechen, was jedoch misslang. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren