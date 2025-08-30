Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw schleudert durch Aquaplaning in den Gegenverkehr

33154 Salzkotten (ots)

(mn) Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es am Samstag, dem 30.08.2025 um ca. 13:40 Uhr. Einsetzender Starkregen sorgte dafür, dass ein 20jähriger aus Büren mit seinem Mercedes Benz auf der L776 ins Schleudern geriet. Der junge Mann fuhr mit seinem 19jährigen Beifahrer aus Richtung B1 kommend in südliche Richtung. Sein Pkw verlor die Haftung aufgrund von Aquaplaning und drehte sich in den Gegenverkehr. Eine bauliche Trennung der Fahrbahnen besteht in diesem Bereich nicht. Auf der Gegenfahrbahn stieß das Fahrzeug zunächst mit einem entgegenkommenden Kia aus Luxemburg zusammen. Dieser wurde von einem 29jährigen Mann geführt, der sich letztendlich nicht verletzte. Als zweites kollidierte der Mercedes mit einem entgegenkommenden Skoda aus dem Kreis Lippe. Dieser war mit fünf Personen besetzt. Der 30jährige Fahrer des Pkw wurde hierbei leichtverletzt, genau wie 2 weitere Mitfahrer im Alter von 18 und 20 Jahren und eine 16jährige Mitfahrerin. Eine weitere 17jährige Mitfahrerin aus Blomberg jedoch wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass zunächst der Verdacht einer akuten Lebensgefahr bestand. Eine weitere, in die Karambolage verwickelte Kia Fahrerin aus Büren, wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Unfallbereich wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis ca. 17:20 Uhr vollgesperrt. In die Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn eingebunden. Alle vier Pkw mussten mittels Abschleppfahrzeugen von der Unfallstelle entfernt werden, es entstand erheblicher Sachschaden. Die Verletzten wurden mittels RTW in Krankenhäuser verbracht.

