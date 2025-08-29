PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: 70 Meter Kabel gestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(mh) Nach dem Diebstahl von 70 Metern Kabel von dem Gelände des Hederauenfestes in Salzkotten sucht die Polizei Zeugen.

Das Kabel war bereits am Mittwoch, 27. August, gegen 13.30 Uhr zwischen zwei Stromabnehmerkästen verlegt worden. Einen Tag später stellten Zeugen, die mit dem Aufbau beschäftigt waren, gegen 11.00 Uhr den Diebstahl des Kabels fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

