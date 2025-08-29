Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in KiTa scheitert - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte am Karl-Schoppe-Weg in Paderborn sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter versuchte in der Zeit zwischen dem 28. Juli und Dienstag, 26. August, 09.00 Uhr, über ein Fenster in die Kita einzusteigen. Als dies nicht funktionierte, beschädigte er sieben Fliegengitter. Auch über die dortigen Fenster kam er nicht in die Räumlichkeiten. Aufgrund von Ferienschließzeiten fielen die Beschädigungen erst jetzt auf.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell