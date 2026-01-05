PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte beschädigten Briefkasten

Dietzenbach (ots)

(lei) Einen geschätzten Schaden von circa 1.000 Euro haben Unbekannte am Wochenende an einem Einfamilienhaus in der Schmidtstraße (einstellige Hausnummern) hinterlassen, indem sie dort einen Briefkasten regelrecht sprengten. Durch die Explosion flog ein Teil des Briefkastens gegen die Fahrertür eines dort abgestellten Autos, was dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Ob ein Böller oder etwas anders genutzt wurde, ist bislang unklar. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

