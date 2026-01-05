Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte beschädigten Briefkasten

Dietzenbach (ots)

(lei) Einen geschätzten Schaden von circa 1.000 Euro haben Unbekannte am Wochenende an einem Einfamilienhaus in der Schmidtstraße (einstellige Hausnummern) hinterlassen, indem sie dort einen Briefkasten regelrecht sprengten. Durch die Explosion flog ein Teil des Briefkastens gegen die Fahrertür eines dort abgestellten Autos, was dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Ob ein Böller oder etwas anders genutzt wurde, ist bislang unklar. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell