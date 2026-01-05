PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung: Schnelle Festnahme zweier Tatverdächtiger nach mutmaßlicher Pfefferspray-Attacke

Offenbach (ots)

(lei) Noch weitgehend unklar sind die Hintergründe eines Streites, der am frühen Samstagabend im Bereich des Marktplatzes in eine gewaltsame Attacke ausgeufert ist. Nach bisher vorliegenden Informationen der hinzugerufenen Polizei sollen zwei jungen Männer im Alter von 22 und 23 Jahren mit einem 54-Jährigen gegen 19.10 Uhr in eine Diskussion geraten sein.

Daraufhin soll einer der Jüngeren ein Pfefferspray gezückt und mehrfach in Richtung des 54-Jährigen gesprüht haben. Obwohl der 54-Jährige, der dadurch eine Augenreizung erlitt, mehrfach versuchte wegzulaufen, hätten ihn beide weiter verfolgt. Nachdem zwei Zeugen couragiert einschritten und die beiden Tatverdächtigen zur Flucht bewegten, konnten diese kurz darauf durch weitere Ermittlungen identifiziert und im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Sie mussten vorübergehend mit auf die Dienststelle, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung erfolgte, darüber hinaus wurde bei einem der beiden Festgenommenen eine Blutentnahme durchgeführt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 10:22

    POL-OF: Wohnungsbrand: Personen verletzt, Wohnung zerstört

    Gelnhausen (ots) - Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst und Polizei wurden am Samstagabend gegen 23.20 Uhr zu einem Einsatz in Gelnhausen, Am Schwimmbad, gerufen. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Feuer gekommen. Das Wohnzimmer stand in Flammen. Die drei Bewohner der Wohnung, darunter ein zweieinhalbjähriges Kind, konnten sich selbstständig aus der Wohnung retten. Ein ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 09:00

    POL-OF: Drogenfund bei Verkehrskontrolle - A 3 Raststätte Mainhausen

    Kreis Offenbach (ots) - Zivilkräfte der Direktion Verkehrs-/Sonderdienste hatten gestern Abend gegen 18.15 Uhr einen grauen Opel Omega kontrolliert. Im Fahrzeug der beiden Männer aus Sachsen wurden mehr als drei Kilo Marihuana und drei Haschischplatten aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts des Handeltreibens mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren