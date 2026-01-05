Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung: Schnelle Festnahme zweier Tatverdächtiger nach mutmaßlicher Pfefferspray-Attacke

Offenbach (ots)

(lei) Noch weitgehend unklar sind die Hintergründe eines Streites, der am frühen Samstagabend im Bereich des Marktplatzes in eine gewaltsame Attacke ausgeufert ist. Nach bisher vorliegenden Informationen der hinzugerufenen Polizei sollen zwei jungen Männer im Alter von 22 und 23 Jahren mit einem 54-Jährigen gegen 19.10 Uhr in eine Diskussion geraten sein.

Daraufhin soll einer der Jüngeren ein Pfefferspray gezückt und mehrfach in Richtung des 54-Jährigen gesprüht haben. Obwohl der 54-Jährige, der dadurch eine Augenreizung erlitt, mehrfach versuchte wegzulaufen, hätten ihn beide weiter verfolgt. Nachdem zwei Zeugen couragiert einschritten und die beiden Tatverdächtigen zur Flucht bewegten, konnten diese kurz darauf durch weitere Ermittlungen identifiziert und im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Sie mussten vorübergehend mit auf die Dienststelle, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung erfolgte, darüber hinaus wurde bei einem der beiden Festgenommenen eine Blutentnahme durchgeführt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell