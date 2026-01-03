PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drogenfund bei Verkehrskontrolle - A 3 Raststätte Mainhausen

Kreis Offenbach (ots)

Zivilkräfte der Direktion Verkehrs-/Sonderdienste hatten gestern Abend gegen 18.15 Uhr einen grauen Opel Omega kontrolliert.

Im Fahrzeug der beiden Männer aus Sachsen wurden mehr als drei Kilo Marihuana und drei Haschischplatten aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Zudem musste der Fahrer bei der Polizei eine Blutprobe abgeben, da er mutmaßlich zuvor von dem Stöffchen probiert hatte.

Offenbach am Main, 03.01.2026, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren