POL-OF: Drogenfund bei Verkehrskontrolle - A 3 Raststätte Mainhausen

Kreis Offenbach (ots)

Zivilkräfte der Direktion Verkehrs-/Sonderdienste hatten gestern Abend gegen 18.15 Uhr einen grauen Opel Omega kontrolliert.

Im Fahrzeug der beiden Männer aus Sachsen wurden mehr als drei Kilo Marihuana und drei Haschischplatten aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Zudem musste der Fahrer bei der Polizei eine Blutprobe abgeben, da er mutmaßlich zuvor von dem Stöffchen probiert hatte.

Offenbach am Main, 03.01.2026, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

