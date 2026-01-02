Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher stiegen übers Dach in Wohnhaus ein; Hoher Schaden Einbruch in Geschäft; Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall auf der Bundesstraße 45 und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Kurzmeldung: Hinweise nach Unfallflucht erbeten - Mühlheim am Main

(lei) Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an Neujahr in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 15.45 Uhr einen schwarzen Hyundai i20 mit Frankfurter-Kennzeichen beschädigt, der auf dem Parkplatz auf der Südseite des Mühlheimer S-Bahnhofs abgestellt war (Schaden etwa 2.500 Euro). Zeugenhinweise bitte an die örtliche Polizeistation (06108 6000-0).

2. Einbruch in Outlet: Kripo bittet um Hinweise - Langen

(lei) Rund 20 Minuten dauerte ein Einbruch, den Unbekannte in der Nacht zu Freitag in ein Outlet in der Fahrgasse verübten. In der Zeit zwischen 1.10 Uhr und 1.30 Uhr verschafften sich die kriminellen offenbar durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Geschäftes gewaltsam Zugang zum Objekt. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schubladen und entwendete drei Kaffeemaschinen, ein Heißluftfritteuse sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf weitaus weniger. Die Kripo hat den Fall nun zur Klärung auf dem Tisch liegen. Damit das gelingt, sucht sie auch Zeugen - bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Einbrecher stiegen übers Dach in Wohnhaus ein - Dreieich

(lei) Waghalsig, unkonventionell und brachial: Auf diese Weise haben sich Einbrecher in der Nacht zu Freitag Zugang in ein Wohnhaus im Höhenweg verschafft. Gegen 1.40 Uhr waren die Unbekannten auf das Dach des Einfamilienhauses mit 40er-Hausnummer geklettert und hatten dort eine Öffnung geschaffen, indem sie Ziegel abdeckten und dann das Dach samt Dämmung und Vertäfelung durchbrachen. Sie gelangten in ein Ankleidezimmer und aufgrund einer abgeschlossenen Tür wohl auch nicht weiter. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden. Der Sachschaden wird vorerst auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Kripo Offenbach entgegen (069 8098-1234).

4. Hoher Schaden Einbruch in Geschäft zwischen den Jahren: Tresor mit Bargeld entwendet - Dreieich

(lei) Auf weit über 100.000 Euro wird der Wert der Beute geschätzt, die Unbekannte im Zeitraum zwischen 30. Dezember, 13 Uhr und dem Neujahr, 23.50 Uhr, in einem Geschäft in der Hanaustraße 2-12 gemacht haben. Zwei Täter, so die bisherigen Informationen, versuchten zunächst, dort ein Fenster aufzuhebeln. Als das nicht funktionierte, schlugen sie die Scheibe ein und öffneten das Fenster, wahrscheinlich mit einer Brechstange, die sie dabeihatten. Nachdem sie ins Gebäude eingedrungen waren, stahlen sie mehrere teure "Pokémon"-Sammlerkarten und auch eine Kasse, in der Bargeld lag, nahmen sie mit. Darüber hinaus entwendeten sie zwei Tresore, in denen sich den Angaben nach Schmuck und Bargeld befanden. Nachdem sie die beiden Behältnisse mit einer Sackkarre zur Hanaustraße transportierten und dort vermutlich in ein Fahrzeug einluden, flüchteten sie. Die Sackkarre ließen sie dort zurück. Einen dritten Tresor hatten sie augenscheinlich zum Abtransport bereitgestellt, jedoch ebenfalls zurückgelassen. Die Polizei hat bereits Videoaufzeichnungen gesichert, um mehr über die Täter - wahrscheinlich Männer - herauszufinden.

Zu ihnen liegen folgende Beschreibungen vor:

Täter 1:

- Schlanke Figur - Helle Maske im Gesicht - Heller Kapuzenpullover - Jeans - Schwarze Schuhe

Täter 2:

- Schlanke Figur - Dunkle Kopfbedeckung - Maske im Gesicht - Dunkle Winterjacke mit Kapuze - Jeans - Schwarze Schuhe

Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet um Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug, das möglicherweise bei der Tat verwendet wurde. Wer etwas weiß, kann sich unter dieser Telefonnummer: 069 8098-1234.

5. Unbekannte scheitern bei Einbruchsversuch in Einfamilienhaus - Seligenstadt

(cl) Unbekannte versuchten zwischen Montag (29. Dezember) und Neujahr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Bahndamm" (10er-Hausnummern) einzubrechen, in dem sie vergeblich versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln. Da ihnen dies nicht gelang, versuchten sie es über den Kellerzugang. Aber auch dies misslang, so dass die Einbrecher nicht in die Wohnräume gelangten und augenscheinlich auch nichts entwenden konnten. Jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Hinweise nach Unfallflucht erbeten: Polizei sucht zwei unbekannte Zeugen, die Zettel an beschädigtem Auto hinterließen - Mainhausen

(lei) Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bereits am Sonntag, 28. Dezember, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 21.50 Uhr im Ortsteil Zellhausen einen weißen Audi A4 mit OF-Kennzeichen beschädigt, der auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Zellerbruch 2" abgestellt war (Schaden etwa 100 Euro). Der Wagen war direkt neben einem Kleidercontainer geparkt. Die Beamten suchen nun nach zwei noch unbekannten Zeugen, bei denen es sich um Gäste eines Restaurants im nahegelegenen Bürgerhaus handelte. Sie hatten wohl vor dem Lokal geraucht, hätten dann "einen Unfall gesehen" und dies im Restaurant gemeldet. Sie hätten zudem einen Zettel an das Fahrzeug gemacht. Auf dem notiert stand das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers - ein Aschaffenburger Kennzeichen, das auf einen orangefarbenen Peugeot 2008 zugelassen ist. Die beiden unbekannten sowie weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Seligenstadt (06182- 8930-0).

7. Kurzmeldung: Hinweise nach Unfallflucht erbeten - Rödermark

(lei) Vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bereits am Sonntag, 28. Dezember, in der Zeit zwischen 01.10 Uhr und 14.10 Uhr im Stadtteil Urberach einen Toyota Yaris mit Heidelberger Kennzeichen beschädigt, in der Mozartstraße 18 abgestellt war (Schaden etwa 300 Euro). Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Dietzenbach (06074 827-0).

8. Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall auf der Bundesstraße 45 - Rodgau

(cl) Drei Verletze und rund 55.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Neujahrsmorgen auf der Bundesstraße 45 zugetragen hat. Ein 28-jähriger Volvo-Fahrer befuhr gegen 6.10 Uhr den linken Fahrstreifen der autobahnähnlichen Bundesstraße in Richtung Dieburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er etwa in Höhe Nieder-Roden nach rechts und kollidierte mit einem VW, der zur gleichen Zeit auf dem rechten Fahrstreifen in die gleiche Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern und beschädigten die Schutzplanke. Der Volvo-Fahrer sowie die 35-jährige VW-Fahrerin und ihre 21-jährige Mitfahrerin erlitten alle leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Südosthessen unter der Telefonnummer 06181 9010-0 in Verbindung zu setzen.

