Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Witterungsbedingte Unfälle mit Verletzten; Unbekannte öffnen Zigarettenautomat mit Pyrotechnik; Rentnerpaar überrumpelt: Betrüger kamen mit Masche der "falschen Bankmitarbeiter" erneut durch und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Kurzmeldung: Wer kann Hinweise zum Kennzeichendiebstahl geben? - Hanau

(lei) Unbekannte haben bereits in der Zeit zwischen 25. und 29. Dezember in der Schweriner Straße (einstellige Hausnummern) die Kennzeichen von einem geparkten blauen Opel Corsa (mit HU-Kennzeichen) entwendet. Wer Hinweise geben kann, bitte an das Polizeirevier Hanau wenden (06181 100-120).

2. Unbekannte öffnen Zigarettenautomat mit Pyrotechnik - Maintal

(cl) In der Nacht zum Neujahr, zwischen 0.45 Uhr und 1.30 Uhr, haben Unbekannte offenbar mit pyrotechnischen Knallkörpern einen Zigarettenautomaten in der Leuschnerstraße Ecke der Limesstraße geöffnet. Hierdurch wurde der Automat so stark beschädigt, dass die Täter mehrere Zigarettenschachteln im Gesamtwert von rund 2.000 Euro entwendeten. Der Sachschaden am Automaten selbst beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich bei der Polizeistation Maintal unter der Telefonnummer 06181 4302-0 zu melden.

3. Frontalkollision zweier Autos auf der L 3008: Drei Verletzte - Schöneck

(lei) Ein Fahrzeug im Graben und ein weiteres beteiligt: So lauteten die ersten Informationen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 3008 zwischen Oberdorfelden und Kilianstädten ereignet hat. Zwischenzeitlich steht fest, dass dort drei Personen verletzt wurden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei, die zur Unfallaufnahme hinzugerufen wurde, war ein Seat-Fahrer gegen 13.10 Uhr in Richtung Nidderau unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Schnee ins Schleudern kam, in den Gegenverkehr geriet und hier mit einem entgegenkommenden Ford Kuga regelrecht frontal zusammenstieß. Der Seat-Fahrer, der Ford-Fahrer sowie dessen Beifahrerin wurden nach aktuellem Stand leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden; beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Strecke musste vorübergehend vollgesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Beamten suchen nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation Maintal zu melden.

4. Kurzmeldung: Hinweise nach Unfallflucht erbeten - Langenselbold

(lei) Auf bislang unbekannte Art und Weise hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bereits am Samstag, 27. Dezember, in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 15.05 Uhr einen grauen 5er BMW mit MKK-Kennzeichen beschädigt, der auf dem Kundenparkplatz eines Fitnessstudios in der Industriestraße 12 abgestellt war (Schaden etwa 1.000 Euro). Hinweise bitte an die örtliche Polizeistation (06183 91155-0).

5. Fahrzeug überschlug sich: Vier junge Menschen bei Verkehrsunfall auf der B 276 verletzt - Birstein

(lei) In der Nacht zu Freitag, kurz vor 2 Uhr, hat sich ein mit vier Insassen besetztes Auto auf der Bundesstraße 276 überschlagen. Der 18 Jahre alte Fahrer war mit seinem Opel auf der Strecke von Hartmannsheim kommend in Richtung Völzberg unterwegs, als er bei winterlichen Straßenverhältnissen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, ein Flurstück überquerte und danach die Straße "Am Erlenborn" überfuhr. Hierbei überschlug sich der Corsa und kam neben der Bundesstraße zum Stillstand. Er und eine 15 Jahre alte Mitfahrerin wurden schwer verletzt, beide kamen ins Krankenhaus. Zwei weitere Mitfahrer - 16 und 17 Jahre alt - erlitten leichte Blessuren und konnten nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. An dem Corsa dürfte Totalschaden entstanden sein (geschätzt 6.000 Euro). Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Schlüchtern (06661 9610-0).

6. Weitere Informationen zu den beiden Lkw-Unfällen - Autobahn 66 / Steinau / Schlüchtern

(lei) Zu den beiden Verkehrsunfällen auf der Autobahn 66 heute Morgen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6188674) liegen nunmehr weitere Informationen vor.

6.1. Fahrtrichtung Frankfurt - Umgekippter Lkw, der Feuer gefangen hat:

Der Sattelzug war demnach gegen 5.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern Nord- und Schlüchtern-Süd auf der rechten Fahrspur unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam der 52 Jahre alte Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und durchbrach sie. Das Fahrzeug kam im Graben auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Anschließend fing das Führerhaus Feuer. Der Fahrer wurde leichtverletzt und kam - wie erwähnt - ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird durch die Polizei vorläufig auf circa 120.000 Euro geschätzt. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste der Wildschutzzaun zerschnitten und die Fahrbahn Richtung Frankfurt für etwa 45 Minuten vollgesperrt werden.

6.2. Fahrtrichtung Fulda: Lkw, der in die Leitplanke fuhr:

Auch hier war ein Sattelzug betroffen. Dieser kam vermutlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse gegen 5.55 Uhr unmittelbar an der Anschlussstelle Steinau an der Straße von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Lkw steckte fest und musste herausgezogen werden. Für die Dauer der Bergung, die ab 10.20 Uhr ebenfalls etwa eine dreiviertel Stunde in Anspruch nahm, musste eine Vollsperrung auf der Fahrbahn in Richtung Fulda eingerichtet werden. Der Schaden steht hier noch nicht fest. Der Fahrer blieb unverletzt.

7. Rentnerpaar überrumpelt: Betrüger kamen mit Masche der "falschen Bankmitarbeiter" erneut durch - Steinau an der Straße

(lei) Wenn das Telefon klingelt, sich am anderen Ende der Leitung jemand als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Ihrer Bank ausgibt und Sie auffordert, Bankkarten und dazugehörige PIN auszuhändigen, weil irgendetwas angeblich nicht stimmen würde oder überprüft werden müsse - VORSICHT! Dann haben Sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Betrüger an der Strippe, die an Ihr Erspartes wollen. Solche und ähnliche Fälle gab es in jüngster Vergangenheit mehrere (wir berichteten). So erging es am heutigen Freitag auch einem Rentnerehepaar aus der Brüder-Grimm-Stadt. Sie hatten am späten Vormittag einen Anruf erhalten, wo sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Herausgabe von Bankkarten und den dazugehörigen PIN gebracht wurden. Kurz darauf erschien ein unbekannter Mann ("klein und korpulent", kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem weißen Pullover) an ihrer Wohnung und nahm das Verlangte entgegen, ehe er verschwand. Anschließend wurden damit Bargeld vom Konto der abgehoben. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes kann die Polizei keine Angabe zur Straße machen, in denen die beiden Eheleute wohnen. Wem eine solche Person zwischen 11 und 12 Uhr in Steinau aufgefallen ist, soll sich bitte an die Kriminalpolizei wenden (06181 100-123).

Offenbach, 02.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell