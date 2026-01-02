PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfälle und mehrere Pannen durch Schneefall

Autobahn 66 / Steinau / Schlüchtern (ots)

(lei) Offensichtlich führen Schneefall und Glätte gerade zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 66 im Abschnitt Schlüchtern-Nord und Steinau. Dort kommt es aktuell zu sieben Vorkommnissen, von denen die Polizei Kenntnis hat.

In Fahrtrichtung Fulda:

   - Anschlussstelle Steinau, zwischen Abfahrt und Zufahrt, Lkw in 
     die Leitplanke gefahren und liegen geblieben
   - Anschlussstelle Schlüchtern-Süd, im Abfahrtsbereich, Pannen-Lkw
   - Anschlussstelle Schlüchtern-Nord, dort stand kurzzeitig ein 
     Fahrzeug quer, er befindet sich nun auf dem Seitenstreifen

In Fahrtrichtung Frankfurt:

   - zwischen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern Süd, Pannen-Lkw auf 
     der rechten Spur
   - zwischen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern Süd, Pannen-Lkw auf 
     dem Seitenstreifen
   - kurz vor der Anschlussstelle Schlüchtern-Süd, umgekippter Lkw, 
     der Feuer gefangen hat. Brand ist mittlerweile gelöscht, Fahrer 
     (durch Ersthelfer gerettet) kam ins Krankenhaus. Die Fahrbahn 
     Richtung Frankfurt war kurzzeitig vollgesperrt, nun läuft der 
     Verkehr wieder über den linken Fahrstreifen
   - Anschlussstelle Schlüchtern-Süd, Zufahrtspur, dort kommt ein Lkw
     ebenfalls nicht weiter.

Bitte planen Sie aktuell mehr Zeit ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 06:29

    POL-OF: Hoher Schaden bei Brand auf Gelände einer Spedition

    Heusenstamm (ots) - (lei) Auf dem Areal einer Spedition in der Industriestraße hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Drei Wohnwagen und zwei zu Wohnzwecken ausgebaute Schiffscontainer, die auf dem Gelände standen und offenbar Lkw-Fahrern als Übernachtungsmöglichkeit dienten, sind vollständig abgebrannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand; der Schaden wird nach vorläufigen Schätzungen auf 80.000 bis 100.000 ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 16:00

    POL-OF: 18-Jähriger schwer verletzt: Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdelikts

    Sinntal (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen (lei) Nachdem Polizeibeamte am frühen Neujahrsmorgen zu einem Wohnhaus im Ortsteil Sterbfritz gerufen worden sind und dort einen schwer verletzten 18-Jährigen in einer Wohnung vorfanden, sind unter Federführung der Hanauer Staatsanwaltschaft nunmehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren