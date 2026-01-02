Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfälle und mehrere Pannen durch Schneefall

Autobahn 66 / Steinau / Schlüchtern (ots)

(lei) Offensichtlich führen Schneefall und Glätte gerade zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 66 im Abschnitt Schlüchtern-Nord und Steinau. Dort kommt es aktuell zu sieben Vorkommnissen, von denen die Polizei Kenntnis hat.

In Fahrtrichtung Fulda:

- Anschlussstelle Steinau, zwischen Abfahrt und Zufahrt, Lkw in die Leitplanke gefahren und liegen geblieben

- Anschlussstelle Schlüchtern-Süd, im Abfahrtsbereich, Pannen-Lkw

- Anschlussstelle Schlüchtern-Nord, dort stand kurzzeitig ein Fahrzeug quer, er befindet sich nun auf dem Seitenstreifen

In Fahrtrichtung Frankfurt:

- zwischen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern Süd, Pannen-Lkw auf der rechten Spur

- zwischen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern Süd, Pannen-Lkw auf dem Seitenstreifen

- kurz vor der Anschlussstelle Schlüchtern-Süd, umgekippter Lkw, der Feuer gefangen hat. Brand ist mittlerweile gelöscht, Fahrer (durch Ersthelfer gerettet) kam ins Krankenhaus. Die Fahrbahn Richtung Frankfurt war kurzzeitig vollgesperrt, nun läuft der Verkehr wieder über den linken Fahrstreifen

- Anschlussstelle Schlüchtern-Süd, Zufahrtspur, dort kommt ein Lkw ebenfalls nicht weiter.

Bitte planen Sie aktuell mehr Zeit ein.

