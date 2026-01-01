Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlich medizinische Ursache: Auto prallt gegen Willkommensschild - beide Insassen kamen in Krankenhaus

Seligenstadt (ots)

(lei) Ein vermutlich akuter medizinischer Notfall bei einem Autofahrer dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagnachmittag in der Zellhäuser Straße ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen war ein 68-jähriger Mann gegen 14.50 Uhr mit seinem weißen Hyundai auf der Zellhäuser Straße in Richtung Zellhausen unterwegs, als er vermutlich kurz vor der Einmündung zur Fontanestraße plötzlich das Bewusstsein verlor.

Um einen Zusammenstoß mit einem von dort kommenden Fahrzeug zu verhindern, griff die 72-jährige Beifahrerin nach eigenen Angaben ins Lenkrad und versuchte, dem anderen Auto auszuweichen. Dabei kam der Hyundai nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Zaun und einem Hinweisschild und prallte schließlich gegen ein großes Willkommensschild, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Beide Insassen kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser; rein äußerlich erlitten sie nach ersten Informationen leichte Blessuren. Der Gesundheitszustand des Fahrers wird jedoch als ernst eingeschätzt. An dem Hyundai entstand höchstwahrscheinlich Totalschaden, insgesamt wird der entstandene Schaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Seligenstadt in Verbindung zu setzen (06182 8930-0).

