PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlich medizinische Ursache: Auto prallt gegen Willkommensschild - beide Insassen kamen in Krankenhaus

Seligenstadt (ots)

(lei) Ein vermutlich akuter medizinischer Notfall bei einem Autofahrer dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagnachmittag in der Zellhäuser Straße ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen war ein 68-jähriger Mann gegen 14.50 Uhr mit seinem weißen Hyundai auf der Zellhäuser Straße in Richtung Zellhausen unterwegs, als er vermutlich kurz vor der Einmündung zur Fontanestraße plötzlich das Bewusstsein verlor.

Um einen Zusammenstoß mit einem von dort kommenden Fahrzeug zu verhindern, griff die 72-jährige Beifahrerin nach eigenen Angaben ins Lenkrad und versuchte, dem anderen Auto auszuweichen. Dabei kam der Hyundai nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Zaun und einem Hinweisschild und prallte schließlich gegen ein großes Willkommensschild, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Beide Insassen kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser; rein äußerlich erlitten sie nach ersten Informationen leichte Blessuren. Der Gesundheitszustand des Fahrers wird jedoch als ernst eingeschätzt. An dem Hyundai entstand höchstwahrscheinlich Totalschaden, insgesamt wird der entstandene Schaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Seligenstadt in Verbindung zu setzen (06182 8930-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 16:00

    POL-OF: 18-Jähriger schwer verletzt: Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdelikts

    Sinntal (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen (lei) Nachdem Polizeibeamte am frühen Neujahrsmorgen zu einem Wohnhaus im Ortsteil Sterbfritz gerufen worden sind und dort einen schwer verletzten 18-Jährigen in einer Wohnung vorfanden, sind unter Federführung der Hanauer Staatsanwaltschaft nunmehr ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 16:00

    POL-OF: Zeugenaufruf nach Unfall auf der L 3008: Wer kann Angaben zur Fahrweise machen?

    Schöneck (ots) - (lei) Nachdem, wie heute Morgen bereits berichtet, ein Auto auf der Landesstraße 3008 zwischen Kilianstädten und Oberdorfelden verunfallte, wendet sich die Polizei explizit mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Nach bisherigen Informationen soll der 45-jährige Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein, ehe er mit einer Leitplanke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren