Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 18-Jähriger schwer verletzt: Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdelikts

Sinntal (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nachdem Polizeibeamte am frühen Neujahrsmorgen zu einem Wohnhaus im Ortsteil Sterbfritz gerufen worden sind und dort einen schwer verletzten 18-Jährigen in einer Wohnung vorfanden, sind unter Federführung der Hanauer Staatsanwaltschaft nunmehr Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts einen versuchten Tötungsdelikts eingeleitet worden. Diese richten sich gegen einen 60 Jahre alten Mann, der in der Wohnung leben soll. Die Hintergründe sowie der Tathergang sind noch gänzlich unklar und nun zentraler Bestandteil der weiteren Untersuchungen.

Fest steht bislang nur, dass der Tatverdächtige selbst kurz nach 5 Uhr den Notruf gewählt hatte und die Ermittlungen dadurch ins Rollen brachte. In der Wohnung entdeckten die Beamten dann den jungen Mann, der ebenfalls aus Sinntal stammt. Mit gravierenden Verletzungen, die auf Fremdeinwirkung hindeuten, kam er schließlich in ein Krankenhaus. Der 60-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und befindet sich seither in polizeilichem Gewahrsam. Über seinen weiteren Verbleib wird noch entschieden.

Am Tatort sicherte die Kriminalpolizei bis zum Mittag umfangreich Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

