Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugenaufruf nach Unfall auf der L 3008: Wer kann Angaben zur Fahrweise machen?

Schöneck (ots)

(lei) Nachdem, wie heute Morgen bereits berichtet, ein Auto auf der Landesstraße 3008 zwischen Kilianstädten und Oberdorfelden verunfallte, wendet sich die Polizei explizit mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Nach bisherigen Informationen soll der 45-jährige Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sein, ehe er mit einer Leitplanke kollidierte. Unmittelbar zuvor soll er mit dem Auto, einem schwarzen VW Golf mit HU-Kennzeichen, wohl mehrfach in dem Abschnitt hin und her gefahren sein. Die Fahrt startete wohl in der Frankfurter Straße in Schöneck; dort hatte sich der Mann offenbar gegen 5.15 Uhr mit seiner 22 Jahre alten Mitfahrerin getroffen, so die erste Erkenntnis. Zu der Kollision auf der Landesstraße sei es gegen 5.30 Uhr gekommen. An dem Pkw entstand erheblicher Schaden, der auf 20.000 Euro geschätzt wird. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Fahrweise des 45-Jährigen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizei in Maintal melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

