POL-OF: Sprengung eines Fahrkartenautomaten

Maintal - Bischofsheim (ots)

In der letzten Nacht haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten im Bahnhof Maintal-West gesprengt. Dabei wurde der Automat erheblich beschädigt. Der Sachschaden lässt sich derzeit nicht genau beziffern, dürfte aber mehrere Tausend Euro betragen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter Böller, um sich Zugang zu verschaffen. Allerdings gelang es ihnen letztlich nicht, an das Geld zu gelangen. Der Automat musste durch einen Techniker vom Netz genommen werden.

An dem Einsatz waren Kräfte der Landes- und der Bundespolizei beteiligt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach am Main, 31.12.2025, Pradel, PvD

