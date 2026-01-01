Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.

Feuerwehr MTK: Ruhige, aber arbeitsreiche Silvesternacht für die Feuerwehren im Main-Taunus-Kreis

Hofheim am Taunus (ots)

Die Feuerwehren im Main-Taunus-Kreis sind insgesamt vergleichsweise ruhig, aber dennoch mit mehreren Einsätzen in das neue Jahr 2026 gestartet. Sowohl die Einsatzberichte der Feuerwehren als auch die Bilanz der Polizeidirektion Main-Taunus zeichnen ein einheitliches Bild: In der Silvesternacht kam es kreisweit vor allem zu Bränden von Mülltonnen, Hecken, Bäumen und Unrat - vielfach vermutlich ausgelöst durch Feuerwerkskörper.

Einsätze im Kreisgebiet (Auswahl):

Bad Soden am Taunus - Neuenhain: Kurz nach Mitternacht brannte ein Müllcontainer, wenig später entzündeten sich Feuerwerksbatterien am Neuenhainer Friedhof. Beide Brände konnten schnell gelöscht werden. Für die Feuerwehr war es zugleich der erste Einsatz mit dem neuen Löschfahrzeug.

Eppstein: In Vockenhausen brannte eine rund zehn Meter lange Hecke. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf ein geparktes Fahrzeug. In einem weiteren Fall wurde ein Pkw durch einen Heckenbrand erheblich beschädigt; der Sachschaden lag laut Polizei bei mindestens 10.000 Euro.

Flörsheim am Main: Kurz nach dem Jahreswechsel brannte eine Mülltonne. Weitere Einsätze blieben in der Nacht aus.

Hattersheim am Main: In den frühen Morgenstunden löste eine Brandmeldeanlage im Alten Posthof aus. Ursache war eine leichte Verrauchung im Dachgeschoss durch Feuerwerkskörper. Die Feuerwehr setzte einen Lüfter ein; ein Brand entstand nicht. Das Abbrennen von Feuerwerk in der Nähe von Fachwerkhäusern ist aus gutem Grund untersagt.

Hochheim am Main: Mehrere große Mülltonnen gerieten in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden eine angrenzende Garage, ein Gartenzaun und Gebäudeteile beschädigt. Ein Vollbrand der Garage konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Hofheim am Taunus - Wallau: Ein brennender Baum an der L3039 wurde durch aufmerksame Autofahrer früh entdeckt. Erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher unterstützten die Feuerwehr, die den Brand mit Kleinlöschgerät und Schnellangriff endgültig ablöschte.

Kelkheim (Taunus): In der Parkstraße wurde eine Person in Absturzgefahr gemeldet. Die Kreiseinheit "Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen" (SRHT) wurde alarmiert und stand in Bereitschaft. Ein Eingreifen war nicht erforderlich, da die Person gesichert werden konnte.

Kriftel: Mehrere Einsätze prägten die Nacht: ein unerlaubtes "Lagerfeuer" auf einem Flachdach, brennende Feuerwerksreste im Straßenraum sowie ein größerer Mülltonnenbrand mit angrenzendem Baumwerk. Letzterer erforderte den Einsatz von Atemschutz sowie eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera.

Sulzbach (Taunus): Ein Müllcontainerbrand griff bereits auf eine Hecke über. Ein Trupp unter Atemschutz verhinderte eine weitere Ausbreitung.

Dank und Appell

Der Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus dankt allen ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihren Einsatz in der Silvesternacht. Gleichzeitig appellieren die Feuerwehren an die Bevölkerung, Feuerwerk verantwortungsvoll zu verwenden. Unachtsamkeit kann innerhalb von Sekunden zu Bränden mit erheblichen Sachschäden führen - insbesondere in der Nähe von Gebäuden, Müllbehältern und Vegetation.

