Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zigarettenautomat gesprengt

Mühlheim am Main (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Zigarettenautomat in der Carl-Zeiss-Straße in Mühlheim (einstellige Hausnummern) von Unbekannten aufgesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter offenbar Böller, um sich Zugang zu verschaffen. Dabei wurde der Automat erheblich beschädigt. Zur Höhe der Beute und dem entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/8098-1234 zu melden.

Offenbach am Main, 31.12.2025, Pradel, PvD

