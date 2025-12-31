Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnmobilfahrer nach Unfall verstorben - Gemarkung Rodgau Nieder-Roden

Kreis Offenbach (ots)

Gestern gegen 19.15 Uhr kam ein Wohnmobil auf der Kreisstraße 174 (Heusenstammer Weg) aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Waldstück. Dort kollidierte es mit einem Baum und kam schwer beschädigt zum Stillstand. Zeugen zufolge war das Wohnmobil auf der Kreisstraße von Rodgau in Richtung Dietzenbach unterwegs. Im Bereich Kieswerk Rodgau schien der 67-jährige Fahrer des Wohnmobils unvermittelt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben und war bereits an der Unfallstelle bewusstlos. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert, wo er wenig später verstarb. Am Wohnmobil entstand erheblicher Sachschaden im Frontbereich. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein medizinischer Notfall unfallursächlich gewesen sein. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrweise vor dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 69080 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 31.12.2025, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

