Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei kontrollierte Winterreifenpflicht

Offenbach (ots)

(lei) Im Rahmen einer gezielten Verkehrskontrolle hat die Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südosthessen am Dienstagmorgen, zwischen 8 und 10 Uhr Fahrzeuge auf der Ulmenstraße im Bereich des Parkplatzes des Neuen Friedhofs überprüft. Im Fokus der Kontrolle stand die Winterreifenpflicht, die angesichts der aktuellen winterlichen Witterung besonders wichtig ist.

Bei eisigen Temperaturen und der Vorhersage von Schneefall in den kommenden Tagen ist die richtige Bereifung von Fahrzeugen ein entscheidender Faktor für die Verkehrssicherheit. Winterreifen bieten auf glatten und verschneiten Straßen einen besseren Grip und verkürzen den Bremsweg erheblich - ein entscheidendes Element zur Vermeidung von Unfällen.

Insgesamt wurden 107 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte die Polizei neun Verstöße gegen die Winterreifenpflicht fest. Diese Fahrer müssen nun mit entsprechenden Bußgeldern und einer Anzeige rechnen. Zudem entdeckten die Beamten bei zwei Fahrzeugführern unsachgemäß gesicherte Kinder im Auto - ein weiterer sicherheitsrelevanter Mangel.

"Der Winter zeigt sich und rutschige Straßen können tückisch sein, wenn die Reifen nicht dafür ausgelegt sind. Unsere Kontrollaktion zeigt, dass einige Verkehrsteilnehmer die Bedeutung der richtigen Bereifung noch nicht ausreichend berücksichtigt haben", sagt Polizeioberkommissar Tillman Hartung, der die Kontrolle leitete. "Wir appellieren daher an alle Autofahrer, die noch nicht die richtigen Reifen aufgezogen haben, sich spätestens jetzt damit auszurüsten - zur eigenen Sicherheit und der von anderen."

Die Winterreifenpflicht ist nicht nur eine gesetzliche Vorgabe, sondern kann im Fall eines Unfalls auch die haftungsrechtlich bedeutend sein.

