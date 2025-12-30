Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher stiegen über die Terrassentür ein und Zeugen gesucht: Audi Fahrer kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbrecher stiegen über die Terrassentür ein - Maintal

(cb) Einbrecher sind zwischen Mittwoch, 14 Uhr und Montag, 17 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Allensteiner Straße (einstellige Hausnummern) eingebrochen. Hierzu verschafften sie sich Zutritt über die zuvor aufgehebelte Terrassentür. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob die Täter Beute machten, ist bislang noch unklar. Die Sachschadenshöhe wird mit 300 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei in Hanau nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Zeugen gesucht: Audi Fahrer kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen - Schlüchtern

(cb) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag kurz nach 15 Uhr auf einem Parkplatzgelände in der Breitenbacher Straße ereignete, sucht die Polizei nun Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein Unbekannter mit seinem schwarzen Audi A4 den Parkplatz und wollte scheinbar auf die Lotichiusstraße einbiegen. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte der schwarze A6 mit zwei abgestellten Fahrzeugen, einem schwarzen Audi sowie einem schwarzen Mitsubishi. Ohne sich um den dadurch entstandenen Gesamtsachschaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Lenker des schwarzen Audis mit MKK-Kennzeichen. Der flüchtige Fahrer soll etwa 40 Jahre alt sein, dunkle Haare haben und einen Vollbart tragen. Die ermittelnden Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-5699 entgegen.

