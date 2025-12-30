Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falscher Alarm: Saugroboter wird für Wohnungseinbrecher gehalten

Maintal (ots)

(lei) Ein mysteriöser Taschenlampenschein in einer Wohnung in Dörnigheim hat am frühen Sonntagabend für ordentlich Aufregung in der Florscheidstraße gesorgt. Ein Passant, der gegen 18.30 Uhr an einem Mehrfamilienhaus vorbeischlenderte, bemerkte das verdächtige, sich ständig bewegende Licht. "Das geht schon ein paar Minuten so", sagte er sinngemäß am Notruf, was die Polizei natürlich sofort aufhorchen ließ. In der Annahme, dass sich da möglicherweise ein Einbrecher in der Wohnung aufhielt, machten sich drei Streifenwagen schleunigst auf den Weg, da auch sie die Lage selbstredend ernst nahmen.

Nachdem das Gebäude umstellt war und mithilfe eines Schlüssels die Wohnung betreten werden konnte, dann die schnelle Entwarnung: Kein Einbrecher, dafür aber ein Saugroboter, der mit seinem hellen LED-Sensor in der dunklen Wohnung unbeirrt seine Bahnen zog und allen schnell klar werden ließ: Ich räume hier auf, nicht aus! Wie auch immer: Sicherheit geht vor und den "gestohlenen" Staub durfte der Pseudo-Kriminelle sogar behalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell