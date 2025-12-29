Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht der schweren räuberischen Erpressung u.a.: 45-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Offenbach / Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach drei Vorfällen, die sich am Montagnachmittag (22.12.) in verschiedenen Supermärkten im Offenbacher Stadtgebiet ereigneten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6184870), konnte bereits am nächsten Tag ein Tatverdächtiger ermittelt und sodann durch Polizeikräfte festgenommen werden. Der 45-jährige Mann wurde aufgrund von Zeugenhinweisen identifiziert und in der Nacht von Dienstag (23.12.) auf Mittwoch (24.12.) in einem Hotelzimmer in Hanau angetroffen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Zimmers fanden die Ermittler der Kriminalpolizei neben Beweismitteln, wie der mutmaßlichen Tatbekleidung, auch eine geringe Menge an vermeintlichen Betäubungsmitteln.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - erließ eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Offenbach am Mittwoch (24.12.) einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten, unter anderem wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung, und setzte diesen in Vollzug. Der 45-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht

Unterdessen bitten die Ermittler weiterhin um Hinweise von Zeugen, die gebeten werden, sich unter der polizeilichen Hotline (069 8098-1234) zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - zu richten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell