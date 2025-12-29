Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat den grünen Dacia geklaut?; Grauer Suzuki zerkratzt; Schmuck von Einbrechern mitgenommen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wer hat den grünen Dacia geklaut? - Offenbach

(cb) Wer hat den grünen Dacia geklaut? Dieser Frage gehen die Ermittler des Fachkommissariats in Offenbach nach und suchen Zeugen der Tat. Nach bisherigem Kenntnisstand stellte der Fahrzeugeigentümer seinen grünen Duster mit OF-Kennzeichen am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, am Fahrbahnrand in der Lindenstraße (10er-Hausnummern) ab. Als er am Donnerstag, gegen 0.30 Uhr, seinen Wagen nutzen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte die technischen und mechanischen Sicherungen überwunden und den Wagen geklaut hatten. Zeugen wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

2. Schmuck von Einbrechern mitgenommen - Offenbach

(cb) Schmuck, Gold und Uhren im Wert von etwa 80.000 Euro erbeuteten Einbrecher, nachdem sie am Mittwoch in eine Wohnung im Hessenring (30er-Hausnummern) eingebrochen waren. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich die Unbekannten zwischen 9 Uhr und 19 Uhr Zutritt in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses verschafften. Anschließend begaben sich die Langfinger in das dritte Obergeschoss und machten sich an der dortigen Wohnungstür zu schaffen. In der Wohnung durchwühlten sie schließlich sämtliche Schränke nach den Wertgegenständen. Die Ermittler nehmen sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Einbrecher schlugen Terrassentür ein - Neu-Isenburg

(cb) Über eine eingeschlagene Terrassentür gelangten Einbrecher zwischen Dienstag (23. Dezember), 16 Uhr und Donnerstag, 16.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Neuhöfer Straße (30er-Hausnummern) und richteten dabei einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro an. Im Haus durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Beamten des Einbruchskommissariats in Offenbach bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

4. Grauer Suzuki zerkratzt - Dietzenbach

(cb) Die Beamten der Polizeistation Dietzenbach suchen nach einer Sachbeschädigung an einem grauen Suzuki Zeugen der Tat. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand parkte der Fahrzeugeigentümer seinen Wagen am Freitag (19. Dezember), gegen 16 Uhr, in einer Parkbucht im Karoline-Gaubatz-Weg, hier im Bereich einer Kleingartenanlage. Als er am Montag (22. Dezember), gegen 13 Uhr, zu seinem grauen Jimny zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte mit verdreckten Schuhen auf die Motorhaube und das Wagendach gestiegen waren. Durch die dadurch verursachten Kratzer und Dellen entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06074 847-0 an die ermittelnden Beamten der Polizeistation Dietzenbach.

Offenbach, 29.12.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

