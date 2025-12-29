PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bargeld bei Einbruch in Gaststätte gestohlen

Mühlheim am Main (ots)

(lei) In der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 11.30 Uhr sind Unbekannte am Sonntag in eine Bar in der Dietesheimer Straße eingebrochen und haben dort Bargeld mitgehen lassen. Wie die Diebe in die Gaststätte eingedrungen sind, konnte bislang nicht nachvollzogen werden; hierzu laufen die Ermittlungen. In der Küche, wo sie sämtliche Sicherungen rausschraubten, fanden sie eine Geldbörse mit Bargeld. Zudem hebelten sie im Gastraum einen Automaten auf und leerten die in ihm befindliche Geldkassette. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert, die Beute auf etwa das Doppelte. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen (069 8098-1234).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

  • 29.12.2025 – 09:55

    POL-OF: Einbruch in Kfz-Werkstatt: Diebe stahlen Auto und Kennzeichenschilder

    Hanau (ots) - (lei) Am frühen Morgen des 24. Dezember sind zwei Diebe in eine Autowerkstatt in der Hanauer Landstraße eingebrochen und haben dabei nicht nur Sachschaden hinterlassen, sondern auch einen leeren Stellplatz, auf dem vor der Tat noch ein Fahrzeug stand. In der Zeit zwischen 5.35 Uhr und 8.15 Uhr nutzten die beiden Unbekannten wohl den Schutz der ...

  • 29.12.2025 – 09:45

    POL-OF: Hoher Schaden bei Einbruch in Bäckerei an Heiligabend

    Dreieich (ots) - (lei) Ein fünfstelliger Sach- und Beuteschaden ist das Resultat eines Einbruchs in eine Bäckerei in der Dieselstraße an Heiligabend. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 22.45 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in die Fertigungshalle für Backwaren. Dort traten sie mindestens drei Türen ein, um in die Büroräume zu gelangen und diese zu durchwühlen. Zudem öffneten sie ...

