POL-OF: Bargeld bei Einbruch in Gaststätte gestohlen
Mühlheim am Main (ots)
(lei) In der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 11.30 Uhr sind Unbekannte am Sonntag in eine Bar in der Dietesheimer Straße eingebrochen und haben dort Bargeld mitgehen lassen. Wie die Diebe in die Gaststätte eingedrungen sind, konnte bislang nicht nachvollzogen werden; hierzu laufen die Ermittlungen. In der Küche, wo sie sämtliche Sicherungen rausschraubten, fanden sie eine Geldbörse mit Bargeld. Zudem hebelten sie im Gastraum einen Automaten auf und leerten die in ihm befindliche Geldkassette. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert, die Beute auf etwa das Doppelte. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen (069 8098-1234).
