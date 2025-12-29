PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden bei Einbruch in Bäckerei an Heiligabend

Dreieich (ots)

(lei) Ein fünfstelliger Sach- und Beuteschaden ist das Resultat eines Einbruchs in eine Bäckerei in der Dieselstraße an Heiligabend. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 22.45 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in die Fertigungshalle für Backwaren. Dort traten sie mindestens drei Türen ein, um in die Büroräume zu gelangen und diese zu durchwühlen. Zudem öffneten sie gewaltsam zwei Tresore und stahlen daraus Bargeld. Die genaue Höhe des mitgenommenen Geldes muss noch ermittelt werden.

Zudem entwendeten die Einbrecher beide Kennzeichenschilder von einem dort abgestellten Lieferwagen. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und bittet nun um Hinweise von Zeugen, die sich unter der 069 8098-1234 an die Ermittler in Offenbach wenden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

