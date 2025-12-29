POL-OF: Hoher Schaden bei Einbruch in Bäckerei an Heiligabend
Dreieich (ots)
(lei) Ein fünfstelliger Sach- und Beuteschaden ist das Resultat eines Einbruchs in eine Bäckerei in der Dieselstraße an Heiligabend. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 22.45 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in die Fertigungshalle für Backwaren. Dort traten sie mindestens drei Türen ein, um in die Büroräume zu gelangen und diese zu durchwühlen. Zudem öffneten sie gewaltsam zwei Tresore und stahlen daraus Bargeld. Die genaue Höhe des mitgenommenen Geldes muss noch ermittelt werden.
Zudem entwendeten die Einbrecher beide Kennzeichenschilder von einem dort abgestellten Lieferwagen. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und bittet nun um Hinweise von Zeugen, die sich unter der 069 8098-1234 an die Ermittler in Offenbach wenden können.
