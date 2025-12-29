Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht auf medizinischen Notfall: Autofahrer touchierte Mauer - Suche nach möglicherweise weiteren Unfallstellen

Freigericht (ots)

(lei) Am 1. Weihnachtsfeiertag ereignete sich in Somborn ein Verkehrsunfall, bei dem ein über 70 Jahre alter Autofahrer vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann war gegen 11.45 Uhr mit seinem Toyota aus Richtung Gondsroth kommend in der Hanauer Straße unterwegs, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam, eine Mauer touchierte und anschließend auf einer Wiese zum Stehen kam. Der Senior musste durch alarmierte Rettungskräfte vor Ort reanimiert werden und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die hinter ihm fuhren, gaben an, dass er zuvor in Schlangenlinien fuhr. Die auf schätzungsweise 4.000 Euro bezifferten Schäden, die an dem weißen Aygo mit GN-Kennzeichen ersichtlich waren, konnten teilweise dem beschriebenen Unfallhergang zugeordnet werden, teilweise ist jedoch noch unklar, ob es im Vorfeld, möglicherweise auf der Strecke zwischen Gondsroth und der Unfallstelle, zu weiteren Kollisionen kam. Die Polizei bittet deswegen um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell