POL-OF: Vorläufige Festnahme nach Flucht: 20-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Hammersbach / Landkreis Offenbach / Landkreis Aschaffenburg (ots)

(fg) Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Auf einen VW-Lenker, der am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, mit dem Auto im benachbarten Unterfranken im Bereich der Autobahn 45 bei Alzenau Nord verunfallte, kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Er und sein Begleiter wurden vorläufig festgenommen und mussten mit zur Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

Begonnen hatte der polizeiliche Einsatz bereits kurz nach 17 Uhr im hessischen Langen-Bergheim auf einem Tankstellengelände in der Straße "Am Lachbach". Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich gemeldet und mitgeteilt, dass zwei Personen in einem weißen VW Golf mit HU-Kennzeichenschildern säßen; die beiden würden offensichtlich Drogen konsumieren. Der Zeuge befürchtete, dass der VW-Lenker unter dem Einfluss von Rauschmitteln losfahre, weshalb er folgerichtig die Polizei informiert hatte.

Eine herbeigeeilte Streife beabsichtigte sodann das Fahrzeug auf dem Gelände der Tankstelle zu kontrollieren. Der Wagen setzte jedoch zurück, habe sich am Streifenwagen vorbeigedrängt und diesen gestreift; hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ob beim Zurücksetzen des Kleinwagens zudem Schaden an der Hauswand der Tankstelle entstand, wird derzeit geprüft. Der VW-Fahrer flüchtete zunächst.

Aufgrund der im Mietwagen verbauten Technik konnte der Fluchtwagen zeitweise auf der Bundesstraße 486 im Landkreis Offenbach und im weiteren Verlauf auf der Autobahn 3 Richtung Aschaffenburg sowie im Landkreis Aschaffenburg geortet werden, ehe es zu dem Alleinunfall bei einem Kreisverkehr im Bereich der Anschlussstelle Alzenau Nord kam. Der VW-Lenker sei jedoch trotz des Schadens auf die Autobahn 45 in Fahrtrichtung Gießen aufgefahren. Kurz darauf blieb der Wagen qualmend und mit einem Reifenschaden vor der Anschlussstelle Hanau stehen; eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich. Im Rahmen der vorläufigen Festnahme des 20-Jährigen aus Hanau und der Unfallaufnahme kam es zur Sperrung der rechten Fahrspur. Ein eingesetzter Drogenspürhund fand zudem eine geringe Menge an Rauschmitteln im Wagen. Der VW-Fahrer ist in den vergangenen Wochen bereits mehrfach in Zusammenhang mit Verkehrsdelikten polizeilich aufgefallen. Ob er zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war, soll durch eine abgegebene Blutprobe geklärt werden. Der VW musste abgeschleppt werden.

Weitere Zeugen, die die Fahrweise des 20-Jährigen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

