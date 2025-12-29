POL-OF: 5.000 Euro Schaden bei Brand einer Gartenhütte
Schlüchtern (ots)
(lei) Ein Feuer, das am Samstagmorgen im Stadtteil Gundhelm ausbrach, hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von etwa 5.000 Euro verursacht. Die Flammen, die gegen 10.25 Uhr an einer Gartenhütte in der Weißbachstraße ihren Ursprung nahmen, beschädigten die Außenwand des Gebäudes sowie einen Großteil der Dachkonstruktion. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar, fest steht jedoch, dass sich das Feuer im Bereich eines Komposts entfachte, der direkt an der Gartenhütte stand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
