Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Millionenschaden bei Brand in Gewerbebetrieb: Leblose Person in Gebäudeteil entdeckt - Brandursache unklar

Mainhausen (ots)

(lei) Ein Feuer in einem Gebäudekomplex eines Gewerbebetriebs in Zellhausen hat nach aktuellen Erkenntnissen nicht nur hohen Sachschaden angerichtet, sondern wohl auch ein Menschenleben gefordert. Zu dem im Ostring gelegenen Firmenareal, welches aus Produktions- und Wohneinheiten besteht, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagabend alarmiert, nachdem das Feuer durch die Geschäftsführerin gegen 21.25 Uhr gemeldet worden war. Sie und eine weitere Person konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen und sich retten. Eine dritte Person konnte durch die Feuerwehr später leblos in einem Zimmer der Wohneinheit im Obergeschoss gesichtet werden. Es ist davon auszugehen, dass sie den Brand nicht überlebt hat.

Aufgrund einer angenommenen Einsturzgefahr konnten Löschmaßnahmen bislang ausschließlich von außen durchgeführt werden. Da das Gebäude wegen der unklaren Gebäudestatik zudem noch nicht betreten werden konnte, war es bislang auch nicht möglich, die leblose Person, bei der es sich um einen zunächst vermissten 64 Jahre alten Mann handeln soll, zu bergen. Dies soll im Laufe des Vormittags geschehen, nachdem das weitere Vorgehen besprochen wurde.

Die Brandursache steht aktuell noch nicht fest und soll nun durch Ermittler der Kriminalpolizei geklärt werden. Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer in einem Technikraum ausgebrochen sein. Der Schaden, den die Flammen anrichteten, wird nach vorläufigen Schätzungen auf etwa drei Millionen Euro beziffert.

Die Einsatzmaßnahmen vor Ort sowie die polizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an.

