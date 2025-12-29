Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zügige Festnahme: Ermittlungen unter anderem wegen Verdachts des schweren Raubes gegen zwei junge Männer

Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) Die Bad Orber Polizei hat am späten Abend des 1. Weihnachtsfeiertages zwei junge Männer vorläufig festgenommen, gegen die nun strafrechtlich ermittelt wird. Den Ausgangspunkt des polizeilichen Tätigwerdens markierte ein Notruf, der die Beamten kurz nach 23.30 Uhr aus Salmünster erreichte. Ein 14- und ein 15-Jähriger seien auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Bad Sodener Straße von zwei etwas Älteren angegangen worden. Diese - ein 17- und ein 20-Jähriger - wurden von den herbeigeeilten Streifen kurz darauf noch vor Ort gestellt und anschließend für weitere Maßnahmen zur Dienststelle mitgenommen.

Im Zuge der Erhebung des Geschehensablaufes stellte sich heraus, dass sich die Beteiligten wohl zumindest flüchtig kannten und es zu einem Streit wegen eines ausgeliehenen Geräts gekommen sein soll. In der Folge sollen die beiden Tatverdächtigen die zwei Jugendlichen mit einer Anscheinswaffe (Pistole) und einem Messer bedroht, beleidigt sowie einem der Opfer dabei dessen Jacke abgenommen haben. Die Anscheinswaffe wurde beschlagnahmt, von beiden Verdächtigen wurden Lichtbilder gefertigt und Fingerabdrücke sowie jeweils eine DNA-Probe entnommen.

Verantworten müssen sie sich nun unter anderem wegen Verdachts des schweren Raubes sowie eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei den zuständigen Beamten in Hanau zu melden (06181 100-123).

