Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kripo sucht Zeugen: Eiscafé und Bar wurden zum Ziel von Einbrechern

Offenbach (ots)

(lei) Zwei Gaststätten sind an den Weihnachtstagen von Einbrechern heimgesucht worden, wobei diese jeweils mit Bargeld entkamen. An Heiligabend hatte ein Nachbar einem Besitzer eines Eiscafés in der Herrnstraße (30er-Hausnummer) gegen 18 Uhr gemeldet, dass die Tür zu dessen Lokal offensteht. Für die herbeigeeilten Polizisten war kurz darauf klar, dass hier kurz zuvor die Tür aufgehebelt und das Café durchwühlt wurde. Den Aufnahmen einer Videokamera zufolge handelte es sich wohl um einen Täter, der gegen 17.15 Uhr den Einbruch verübte und sich im Anschluss mit etwas Bargeld davonmachte.

In der Nacht vom 2. Weihnachtsfeiertag (22 Uhr) auf Samstag (8.55 Uhr) waren Unbekannte unweit von dem Eiscafé dann in einer Bar am Platz der Deutschen Einheit zugange. Ob es sich um den- oder dieselben Täter wie bei dem Eiscafé handelt, ist noch völlig unklar. Das wird nun im Zuge der Ermittlungen zu prüfen sein. Feststeht, dass auch hier Cash erbeutet wurde; in der Summe jedoch deutlich mehr. Wie bei dem Eiscafé wurde auch hier die Zugangstür gewaltsam aufgehebelt. In dem Lokal brachen die Unbekannten in der Folge zwei Spielautomaten auf und entnahmen aus diesen das Bargeld, ehe sie verschwanden. Zudem entstand Sachschaden, der auf 1.500 Euro geschätzt wird.

Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Tatorten Spuren, mit deren Hilfe die Ermittler den Tätern nun auf die Spur kommen wollen. Zudem suchen sie Zeugen, die weitere Hinweise geben können (069 8098-1234).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell