POL-OF: Einbruch in Kfz-Werkstatt: Diebe stahlen Auto und Kennzeichenschilder

Hanau (ots)

(lei) Am frühen Morgen des 24. Dezember sind zwei Diebe in eine Autowerkstatt in der Hanauer Landstraße eingebrochen und haben dabei nicht nur Sachschaden hinterlassen, sondern auch einen leeren Stellplatz, auf dem vor der Tat noch ein Fahrzeug stand. In der Zeit zwischen 5.35 Uhr und 8.15 Uhr nutzten die beiden Unbekannten wohl den Schutz der Dunkelheit aus und schlichen sich zu dem Gelände mit 50er-Hausnummer. Dort durchtrennte das Duo eine Kette, mit der das Hoftor gesichert war. Auf dem Areal zerstörten sie eine Tür zur Werkstatt, betraten diese und auch die Büroräume. Bei ihrer Suche nach Verwertbarem fanden sie drei Kfz-Schlüssel, die sie an sich nahmen.

Auf dem Hof der Werkstatt entwendeten die beiden Kriminellen dann die Kennzeichenschilder eines abgestellten Autos und mit einem der gestohlenen Schlüssel einen abgemeldeten VW Polo, mit dem sie letztlich vom Gelände fuhren. Um weitere Ermittlungsansätze zu erhalten, sicherten Beamte des Kriminaldauerdienstes am Tatort Spuren, die nun ausgewertet werden. Auch der gestohlene VW wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Wer etwas zu dem Tatgeschehen als Zeuge beitragen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Hanauer Kriminalpolizei zu melden.

