POL-OF: Scheinwerfer, Bordcomputer und Kombiinstrumente ausgebaut: Zeugen gesucht; Zeugen nach Einbruch in Shisha-Bar gesucht; Augenscheinlich falscher Bankmitarbeiter unterwegs und mehr

1. Scheinwerfer, Bordcomputer und Kombiinstrumente ausgebaut: Zeugen gesucht - Hanau

(cb) Auf die Frontscheinwerfer, Bordcomputer sowie die Tachokombiinstrumente von Kleintransportern hatten es offensichtlich Fahrzeugteilediebe abgesehen, die zwischen Donnerstag und Samstag im Stadtgebiet von Hanau zugange waren. Die Diebe bauten bei einem Mercedes Sprinter mit MKK-Kennzeichen, der in der Wildparkstraße, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern, geparkt war, beide Frontscheinwerfer sowie das Tachokombiinstrument aus. Bei einem weiteren Sprinter, der in der Lamboystraße (60er-Hausnummern) auf einem Parkplatz abgestellt war, beschädigten sie zunächst eine Seitenscheibe des Fahrzeugs, um ins Innere zu gelangen. Hier montierten sie den Bordcomputer im Wert von 5.000 Euro aus und flüchteten mit diesem. Hierdurch verursachten sie am Sprinter mit GI-Kennzeichen einen Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Auch an einen blauen Sprinter, der am Hessen-Homburg-Platz (einstellige Hausnummern) parkte, machten sich Fahrzeugteilediebe zu schaffen. Aus der Fahrzeugfront des blauen Transporters mit F-Kennzeichen bauten sie die Scheinwerfer aus. Im Anschluss, so die derzeitigen Ermittlungen, verschafften sich die Täter über eine zerstörte Seitenscheibe Zugang in den Innenraum, wo sie das Multimediadisplay sowie das Tachokombiinstrument demontierten. Der Wert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Zeugen gesucht: Radfahrerin schwer verletzt - Hanau

(cb) Mit schweren Verletzungen ist am Samstag eine 65 Jahre alte Fahrradfahrerin ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie auf der Konrad-Adenauer-Straße (80er-Hausnummern) von einem Auto erfasst wurde. Die Frau aus Hanau war gegen 20:15 Uhr auf dem Fahrradstreifen unterwegs, als ein von hinten kommender Autofahrer die Frau passierte, vermutlich nicht ausreichend Seitenabstand zur Radfahrerin einhielt und es zum Zusammenstoß kam. In der Folge stürzte die Radlerin und zog sich einen Oberschenkelbruch zu. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Fahrzeugführer. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Hanau (06181 100-120).

3. Blauer VW angedotzt: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser) einen blauen VW auf einem Supermarktparkplatz im Grashüpferweg (einstellige Hausnummern) andotzte. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen blauen Wagen am Dienstag (23. Dezember), gegen 13 Uhr ab. Bei seiner Rückkehr gegen 14 Uhr musste dieser Beschädigungen an der hinteren Stoßstange feststellen. Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich mit den Ermittlern der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 in Verbindung zu setzen.

4. Einbrecher flüchteten mit Alkohol und Bargeld - Hanau

(cb) Einbrecher stiegen am Freitag, gegen 4.35 Uhr, in eine Bar in der John-F.-Kennedy-Straße (20er-Hausnummern) ein. Hier klauten sie aus den verschlossenen Thekenschränken mehrere Flaschen Alkohol sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Derzeit können noch keine Angaben zum entstandenen Sachschaden gemacht werden. Zeugen setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung.

5. Zeugen nach Einbruch in Shisha-Bar gesucht - Großkrotzenburg

(cb) An der Eingangstür einer Shisha-Bar in der Schulstraße (einstellige Hausnummern) machten sich am Dienstag (23. Dezember) Einbrecher zu schaffen und verschafften sich so Zutritt. In der Zeit zwischen 3.15 und 3.40 Uhr hebelten sie dann zwei Spielautomaten auf und entnahmen aus diesen das Bargeld. Der Unbekannte trug eine graue Wollmütze, eine dunkle Jacke, graue Jeans und schwarze Sneaker mit weißer Sohle und weißen Schnürsenkeln. Insgesamt soll der Täter, welcher sich mit einem Schal oder Tuch maskiert hatte, mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet haben. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 6.000 Euro angegeben. Die Ermittler des Fachkommissariats nehmen unter der Telefonnummer 069 8098-1234 Zeugenhinweise entgegen.

6. Augenscheinlich falscher Bankmitarbeiter unterwegs - Erlensee

(cb) Etwa 1,80 Meter groß, blonde Haare, helles T-Shirt und Jeans: So die Beschreibung eines Mannes, der sich am Dienstag (23. Dezember) gegenüber einem Senior als Mitarbeiter einer Bank ausgab. In den Vormittagsstunden erhielt der Rentner aus Langendiebach einen Anruf. Ein angeblicher Bankmitarbeiter überzeugte den älteren Herrn am Telefon, dass sein Geld auf der Bank nicht mehr sicher wäre und ein Mitarbeiter nun voreikommen würde. Kurz nach 12 Uhr klingelte schließlich der vermeintliche Mitarbeiter des Geldinstitutes und nahm die Bankkarte sowie die dazugehörige PIN entgegen. Direkt im Anschluss flüchtete der Betrüger über die Grimmelshausenstraße. Anschließend begab er sich zu einem Geldinstitut und hob dort mehrere tausend Euro ab. Zeugenhinweise nimmt die Kripo aus Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

7. Zeugen gesucht: Quad gestohlen - Sinntal

(cb) Aus einem Holzverschlag im Hüttenweg (einstellige Hausnummern) klauten bislang Unbekannte zwischen Dienstag (23. Dezember), 14 Uhr und Mittwoch (24. Dezember), 8.35 Uhr, ein grünes Quad mit SLÜ-Kennzeichen. Da die Täter scheinbar das Zündschloss des Gefährts nicht überwinden konnten, mussten sie es mutmaßlich mehrere hundert Meter schieben. Im Anschluss brachen sie den Boxkoffer des Quads auf und nahmen den darin befindlichen Helm mit sich. Durch die Tat war das Quad nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06661 961-0 an die Polizeistation in Schlüchtern.

