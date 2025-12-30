Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsinsel überfahren und beschädigt: 17-Jährige war vermutlich ohne Führerschein unterwegs; Zeugensuche nach Einbruch in Büro; Gelber Suzuki brannte vollständig aus: Kripo ermittelt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Verkehrsinsel überfahren und beschädigt: 17-Jährige war vermutlich ohne Führerschein unterwegs - Offenbach

(cb) Einen Sachschaden von knappen 3.500 Euro soll eine 17-Jährige verursacht haben, als diese am Montagabend, gegen 20.40 Uhr, eine Verkehrsinsel überfuhr und diese beschädigte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog die Offenbacherin mit einem gelben Zafira von der Von-Brentano-Straße in die Erich-Ollenhauer-Straße ein und kollidierte dort mit der Verkehrsinsel. Hierbei rissen Karosserieteile des Wagens ab, wodurch ein Sachschaden am Fahrzeug von etwa 2.500 Euro entstand. Im Anschluss soll die Fahrzeugführerin gemeinsam mit ihrem 23 Jahre alten Beifahrer im Zafira mit F-Kennzeichen vom Unfallort geflüchtet sein. Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die beiden Fahrzeuginsassen sitzend im beschädigten Opel in der Konrad-Adenauer-Straße von den Ordnungshütern angetroffen werden. Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme des gelben Wagens stellten die Schutzleute Lachgas im Fahrzeuginneren fest. Daraufhin erfolgte auf der Dienststelle eine Blutentnahme bei der Jugendlichen aus Offenbach. Da sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, kommt auf sie unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts der Straßengefährdung zu. Auch der Fahrzeughalter, ihr 23-jähriger Beifahrer muss sich nun strafrechtlich unter anderem wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die ermittelnden Beamten suchen weitere Zeugen des Unfalls und bitten diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 beim Offenbacher Polizeirevier zu melden.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Büro - Neu-Isenburg

(cb) Einbrecher verschafften sich am Montag, zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, über eine gewaltsam geöffnete Balkontür Zutritt in ein Büro in der Straße "Am Mühlgraben" (einstellige Hausnummern) und hinterließen dadurch einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Im Anschluss durchsuchten sie die Geschäftsräume und nahmen mehrere Armbanduhren im Wert von etwa 500 Euro mit. Die Beamten des Einbruchskommissariats suchen Zeugen der Tat und bitten diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Seitenspiegel abgefahren - Dietzenbach

(cb) Die Beamten der Polizeistation Dietzenbach suchen nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, bei der der Unfallverursacher den Seitenspiegel eines blauen Opels beschädigte. Vermutlich touchierte der Unfallbeteiligte im Vorbeifahren den Spiegel des blauen Kleinwagens mit OF-Kennzeichen, der in einer Parkbucht in der Rathenaustraße (10er-Hausnummern) abgestellt war und verursachte hierdurch einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06074 837-0 bei den Beamten der Polizeistation Dietzenbach.

4. Fenster von Einbrecher eingeschlagen - Obertshausen

(cb) Über ein eingeschlagenes Fenster verschafften sich Einbrecher zwischen Dienstag (23. Dezember), 5 Uhr und Montag, 21.30 Uhr, Zutritt in ein Haus in der Wiesenstraße (einstellige Hausnummern). Im Inneren durchwühlten sie anschließend sämtliche Schränke und Schubladen. Derzeit können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Der durch die Unbekannten hervorgerufene Sachschaden wird mit etwa 2.000 Euro angegeben. Zeugen wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

5. Gelber Suzuki brannte vollständig aus: Kripo ermittelt - Dreieich

(cb) Nachdem ein gelber Suzuki Vitara am Montagabend ausbrannte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Nach derzeitigen Kenntnissen stellte der Fahrzeugeigentümer seinen Wagen am Samstag am Fahrbahnrand im Lerchenweg (einstellige Hausnummern) ab und musste am Montag, kurz vor 19 Uhr, den Vollbrand seines Suzukis feststellen. Zeugen wenden sich telefonisch unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) an die Ermittler.

6. Einbrecher erbeuteten Armbanduhr - Langen

(cb) Eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Einbrecher, nachdem diese am Montag in ein Haus in der Straße "Am Dornbusch" (60er-Hausnummern) eingestiegen waren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beschädigten sie eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 15 Uhr und 21 Uhr. Die Beamten des Einbruchskommissariats in Offenbach bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

7. Silberner Ford touchiert: Hinweise erbeten - Hainburg

(cb) Kratzer, eine Delle und ein Schaden von etwa 500 Euro, sind die Hinterlassenschaften eines bislang unbekannten Unfallverursachers an einem silbernen Fiesta. Der Ford parkte am Dienstag (23. Dezember), zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr, auf einem Parkplatz in der Siemensstraße vor einem Einkaufsmarkt. Vermutlich touchierte der unbekannte Wagenlenker beim Ein- oder Ausparken den silbernen Fiesta mit HU-Kennzeichen und flüchtete anschließend. Zeugen der Verkehrsunfallflucht setzen sich bitte mit den Ermittlern der Polizeistation Seligenstadt (06182 8930-0) in Verbindung.

Offenbach, 30.12.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

