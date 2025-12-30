Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann bei Arbeitsunfall lebensbedrohlich verletzt

Gelnhausen (ots)

(lei) Ein 31-Jähriger ist am Dienstagmittag bei einem Arbeitsunfall im Stadtteil Hailer lebensbedrohlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei führte der Arbeiter gegen 12 Uhr Renovierungsarbeiten in einer Lagerhalle in der Straße "In den Kappeswiesen" aus, als beim Abtragen einer Betonwand eine darüberliegende Betondecke herunterbrach und auf ihn stürzte. Nachdem er befreit wurde, wurde der Mann in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein hinzugezogener Gutachter soll nun den Hergang und die Ursache des Unglücks rekonstruieren. Es wird nun überprüft, ob bei den Arbeiten arbeitsschutzrechtliche Vorschriften verletzt wurden oder ob sich möglicherweise auch strafrechtlich relevante Aspekte ergeben. Diese Fragen sind nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

