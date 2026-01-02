Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden bei Brand auf Gelände einer Spedition

Heusenstamm (ots)

(lei) Auf dem Areal einer Spedition in der Industriestraße hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Drei Wohnwagen und zwei zu Wohnzwecken ausgebaute Schiffscontainer, die auf dem Gelände standen und offenbar Lkw-Fahrern als Übernachtungsmöglichkeit dienten, sind vollständig abgebrannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand; der Schaden wird nach vorläufigen Schätzungen auf 80.000 bis 100.000 Euro veranschlagt. Die Ursache für das Feuer dürfte nach ersten Ermittlungen auf Leichtfertigkeit zurückzuführen sein, bedarf aber noch der abschließenden Klärung durch die Kriminalpolizei. Demnach soll einer der Bewohner alkoholisiert mit einer Zigarette eingeschlafen sein. Hierbei kam es zu einer Flammenbildung, die im weiteren Verlauf die Wohnanhänger und Wohncontainer vollständig zerstörte. Zudem griff das Feuer auf einen als Büro genutzten Anbau an einer Lagerhalle über. Bei dem 52-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ermittelt wird nun wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell