POL-OF: Flucht vor der Polizei endete mit Festnahme: Ermittlungen gegen 22-jährigen Fahrer

Erlensee (ots)

(lei) In der Nacht zu Freitag soll ein 22-jähriger Mann versucht haben, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen - nun wird gegen ihn wegen mehrerer Delikte ermittelt. Eine Streifenwagenbesatzung hatte kurz nach Mitternacht eine weiße BMW-Limousine mit mehreren Insassen auf der Langendiebacher Straße bemerkt und beabsichtigte, eine Kontrolle durchzuführen. Der Fahrer soll jedoch stark beschleunigt haben und vor den Beamten geflüchtet sein.

Die Streife nahm daraufhin die Verfolgung auf, konnte den BMW jedoch aufgrund der hohen Geschwindigkeit vorerst nicht einholen - mutmaßlich da der Fahrer versuchte, sich mit maximaler Geschwindigkeit vor den Beamten zu entfernen. Nachdem der BMW weitergefahren war, bog dieser nach rechts in die Siemensstraße ab. Dort stoppte das Fahrzeug, der Fahrer stieg aus und rannte weg. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten ihn jedoch einholen und auf dem Standstreifen der mehrspurigen Landesstraße 3193 stellen. Dort soll er erheblichen Widerstand geleistet haben und jedwede polizeiliche Anweisung ignoriert haben.

Als möglichen Grund für die Flucht erachten die Beamten unter anderem einen Vollstreckungshaftbefehl, der gegen den 22-Jährigen vorlag. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss berauschender Mittel das Fahrzeug geführt hat und auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er musste vorübergehend wegen einer angeordneten Blutentnahme mit auf die Dienststelle.

Wer zur Fahrweise des Mannes in seinem BMW etwas sagen kann oder möglicherweise dadurch gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Langenselbold zu melden (Telefon: 06183 91155-0).

