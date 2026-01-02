PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Flucht vor der Polizei endete mit Festnahme: Ermittlungen gegen 22-jährigen Fahrer

Erlensee (ots)

(lei) In der Nacht zu Freitag soll ein 22-jähriger Mann versucht haben, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen - nun wird gegen ihn wegen mehrerer Delikte ermittelt. Eine Streifenwagenbesatzung hatte kurz nach Mitternacht eine weiße BMW-Limousine mit mehreren Insassen auf der Langendiebacher Straße bemerkt und beabsichtigte, eine Kontrolle durchzuführen. Der Fahrer soll jedoch stark beschleunigt haben und vor den Beamten geflüchtet sein.

Die Streife nahm daraufhin die Verfolgung auf, konnte den BMW jedoch aufgrund der hohen Geschwindigkeit vorerst nicht einholen - mutmaßlich da der Fahrer versuchte, sich mit maximaler Geschwindigkeit vor den Beamten zu entfernen. Nachdem der BMW weitergefahren war, bog dieser nach rechts in die Siemensstraße ab. Dort stoppte das Fahrzeug, der Fahrer stieg aus und rannte weg. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten ihn jedoch einholen und auf dem Standstreifen der mehrspurigen Landesstraße 3193 stellen. Dort soll er erheblichen Widerstand geleistet haben und jedwede polizeiliche Anweisung ignoriert haben.

Als möglichen Grund für die Flucht erachten die Beamten unter anderem einen Vollstreckungshaftbefehl, der gegen den 22-Jährigen vorlag. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss berauschender Mittel das Fahrzeug geführt hat und auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er musste vorübergehend wegen einer angeordneten Blutentnahme mit auf die Dienststelle.

Wer zur Fahrweise des Mannes in seinem BMW etwas sagen kann oder möglicherweise dadurch gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Langenselbold zu melden (Telefon: 06183 91155-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 08:59

    POL-OF: Feuer auf Balkon: Bewohner verletzt

    Großkrotzenburg (ots) - (lei) Feuerwehr und Polizei sind am frühen Freitagmorgen in die Taunusstraße alarmiert worden, da es dort auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gebrannt hatte. Verständigt wurden die Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr. Die Flammen drohten auf die dazugehörige Wohnung überzugreifen, konnten jedoch von der Feuerwehr zügig abgelöscht werden. Allerdings wurde die Balkontür beschädigt, sodass ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 07:51

    POL-OF: Blitzermeldung

    Südosthessen (ots) - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 2. Kalenderwoche 2026 (lei) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der 2. Kalenderwoche die Einhaltung der Tempolimits in schutzwürdigen Bereichen. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen. Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: 05.01.2026: Bruchköbel-Roßdorf, L 3347 in Fahrtrichtung Roßdorf (schutzwürdige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren